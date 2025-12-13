0
Dejó la 'U' en busca de nuevos retos y ahora se despide de su club: "Me llevo los mejores recuerdos"

Tuvo pasado en Universitario de Deportes y dejó la institución para potenciarse en el exterior. Ahora, confirma su salida definitiva del club.

Diego Medina
Jugó en Universitario y ahora se despide de su actual club al cierre del 2025.
Jugó en Universitario y ahora se despide de su actual club al cierre del 2025. | Foto: Marco Cotrina | GLR
Universitario tuvo en sus filas a un futbolista que ahora encamina su carrera a nivel internacional. La idea del jugador era tener mayor roce fuera de la Liga 1, sabiendo que tenía potencial para demostrar todas sus capacidades. Nos referimos a Alfonso Barco, quien estuvo cedido en Defensor Sporting y que luego pasó por Emelec de Ecuador.

El defensa peruano llegó a mediados del 2025 a Emelec, con el fin de ganarse un puesto en el equipo titular. No pasó mucho tiempo para que sea considerado como uno de los mejores del equipo, teniendo un buen rendimiento que encantó a hinchas. De hecho, fue uno de los elogiados junto a Christian Cueva, quienes demostraban ser líderes en el terreno de juego.

Sin embargo, dado la situación que atraviesa el 'Bombillo', Alfonso Barco anunció oficialmente su salida al cierre de la temporada 2025. Si bien el club no ha hecho oficial el término de su vínculo, el ex Universitario no calló ante sus seguidores y le desea lo mejor a Emelec para que esté donde merece.

"Quiero agradecer al hincha, al presidente Jorge Guzmán, a todos los colaboradores del club, cuerpo técnico y sobretodo a mis compañeros, con quienes me llevo los mejores recuerdos durante estos 6 meses muy duros. Les deseo lo mejor y sé que este gran club volverá a ser lo que siempre fue", escribió Alfonso Barco.

Alfonso Barco, Emelec

Alfonso Barco se despide de Emelec al cierre del 2025.

Números de Alfonso Barco en Emelec

Durante los seis meses que jugó por Emelec, Alfonso Barco afrontó 25 partidos entre Liga Pro y Copa Ecuador. El defensa peruano registró dos goles en 1547 minutos disputados. Su buen rendimiento hizo que el ex Universitario recupere su valor de mercado a 500 mil euros, misma cifra que obtuvo con Defensor Sporting en Uruguay.

¿En qué clubes jugó Alfonso Barco?

  • San Martín
  • Universidad César Vallejo
  • Universitario
  • Defensor Sporting
  • Emelec

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

