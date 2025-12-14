Dejó Alianza para jugar en Universitario y ahora sorprendió tras anunciar su retiro: "Gracias"

El fútbol es una montaña rusa de emociones. Una frase que se repite en el fútbol y que puede graficar lo que pasó con Yoselin Miranda, destacada futbolista nacional que pasó por Alianza Lima y Universitario de Deportes. 'Ochi' utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro del fútbol profesional.

"Hoy les quiero contar que dejaré el fútbol de manera profesional, este hermoso deporte que no solo llenó mis días, sino que también formo mi carácter, mis sueños y mi manera de ver la vida, me voy el corazón llegó de gratitud, gracias a este deporte disfrute emociones y sensaciones únicas, en cada entrenamiento, en cada partido que siempre llevaré conmigo", expresó 'Ochi' en su cuenta de Instagram.

La jugadora, que fue habitual convocada a la selección peruana, expresó su gratitud a sus compañeras, a los hinchas y a sus seres queridos por su constante apoyo. Señaló que no se alejará del fútbol y que cada recuerdo que vivió gracias a la 'pelotita' lo guardará en su corazón.

'Ochi' Miranda anunció su retiro del fútbol profesional.

"Hoy cierro este capítulo con nostalgia, pero también con orgullo, sin arrepentimientos, me llevo recuerdos que jamás se borrarán y la tranquilidad de haberlo dejado todo, el fútbol me enseñó a no rendirme y luchar por mis sueños", indicó.

Luego, la bicampeona con Alianza Lima reveló que la decisión de retirarse del fútbol la tomo desde hace tiempo, no fue fácil para ella dar este paso, pero ahora podrá enfocarse para cumplir otros sueños y compartir tiempo con su familia.

'Ochi' Miranda con la camiseta de Alianza Lima.

"Llevo alargando esta decisión muchos años, no ha sido nada fácil, se me dará la oportunidad de cumplir otros sueños, como llevar mi empresa a otro nivel, impulsar mi propia marca y disfrutar de mi familia", detalló.

"No es un adiós al fútbol, sino al profesionalismo, de alguna u otra manera siempre estaré ligada a este deporte y siempre con el mismo corazón", finalizó.

¿Quién es 'Ochi' Miranda?

Yoselin Miranda se desempeña como defensa y centrocampista. Inició su carrera futbolística en Real Maracaná y posteriormente, en el 2015, se unió a Universitario de Deportes, donde tuvo su primera etapa. En el 2018, vistió la camiseta de Sport Girls y dos años más tarde, decidió jugar en Alianza Lima, donde se coronó bicampeona de la Liga Femenina.

Miranda fue una de las grandes refuerzos de Universitario para el 2025.

En el 2024, 'Ochi' impactó tras volver a Universitario de Deportes (en el año del centenario del cuadro crema). A pesar de las expectativas no logró afianzarse en las 'Leonas' y para el Clausura de la Liga Femenina, fue cedida a préstamo a Mannucci.