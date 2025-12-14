Alianza Lima y todos los rivales que debe vencer para llegar a Fase de Grupos de la Libertadores

Tras un año peculiar para Alianza Lima, ya que a nivel internacional le fue mejor que en la Liga 1, ahora el club deberá a competir en la Copa Libertadores desde la Fase 1 al haber clasificado como Perú 4. En ese sentido, se va conociendo la enorme cantidad de posibles rivales que tendrán los blanquiazules en cada etapa, claro, si es que consigue avanzar de la primera ronda.

El elenco dirigido por Pablo Guede buscará salir campeón de la Liga 1 y hacer historia en el ámbito continental, por lo que tiene la obligación de vencer a todos los rivales que tenga en frente. En un inicio, los íntimos formarán parte del Bombo 1 de la Fase 1, y sus posibles rivales son Universidad Católica de Ecuador, 2 de Mayo de Paraguay, o Juventud de las Piedras de Uruguay.

En caso avance a la Fase 2 de la Copa Libertadores, ahí Alianza Lima integrará el Bombo 2 y los siguientes clubes podrían ser su oponente: Botafogo (Brasil), Barcelona (Ecuador), Guaraní (Paraguay=, Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors (Argentina), Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile). Como se observa, el nivel de los rivales subió considerablemente.

El 18 de diciembrea las 11.00 horas de Perú será el sorteo.

Si los íntimos ganan llegarán a la Fase 3, habiendo asegurado por lo menos la Copa Sudamericana. En esta instancia se enfrentará al ganador de una de las llaves previas. En esta están todos los mencionados anteriormente, pero también los del Bombo 2 donde estaba el cuadro de Matute, y son estos clubes: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), Sporting Cristal (Perú), O'Higgins (Chile), y Bolivia 4 (aún por confirmar).

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026, donde se establecerán los rivales a enfrentar por cada club en la ronda eliminatoria de la Copa Libertadores, incluyendo a Alianza Lima, se llevará el próximo jueves 18 de diciembre y contará con transmisión de ESPN para todo el continente.