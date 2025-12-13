Alianza Lima impacta al revelar interés en firmar con exfutbolista de Peñarol: "Conversaciones"

Alianza Lima está en la obligación de armar el mejor plantel posible para aumentar sus opciones de levantar el título de la Liga 1 la siguiente temporada, donde cumplirá 125 años de historia. En medio de los rumores por posibles fichajes, el cuadro blanquiazul confirmó que ya están conversando con un exjugador de Peñarol para firmar contrato.

PUEDES VER: Así dejó Pablo Guede a Necaxa en su última experiencia como DT tras llegar a Alianza Lima

Alianza Lima impacta al revelar interés en firmar con exfutbolista de Peñarol

Durante una entrevista con 'L1 Radio', el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, señaló que están en búsqueda de cerrar nuevos fichajes y renovaciones para poder definir el plantel antes del inicio de la pretemporada. En esa línea, reveló que sostienen conversaciones con el volante Pablo Lavandeira.

El gerente deportivo del cuadro 'íntimo' indicó que están esperando un consenso con el nuevo cuerpo técnico de Pablo Guede para poder concretar un acuerdo. Sin embargo, Navarro Mandayo señaló que desean llegar a un acuerdo con el jugador ya que es uno de los más queridos por la hinchada y con gran polifuncionalidad.

Video: L1 MAX

“Estamos en conversaciones con Pablo Lavandeira. Las decisiones las vamos a tomar con el cuerpo técnico. Es un jugador super querido y que puede jugar en muchas posiciones. Es un jugador que es Alianza, hemos hablado con él y sabe cuál es la situación. Estamos conversando con el cuerpo técnico para terminar de definir algunas posiciones", expresó el directivo blanquiazul.

Pablo Lavandeira y su paso por Peñarol

Lavandeira construyó una trayectoria extensa a lo largo de su carrera. El volante se formó en las divisiones menores de Peñarol, institución a la que perteneció hasta 2010, pero no consiguió afianzarse en el primer equipo y, ante la escasez de oportunidades, comenzó una serie de cesiones en 2008 hasta que se concretó su salida definitiva dos temporadas después.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

En las últimas semanas, la directiva ha venido cerrando acuerdos con varios jugadores e incluso ya presentó a uno: Jairo Vélez. Sin embargo, se espera que en los próximos días comuniquen sus fichajes.