Jean Ferrari dio rotundo comentario sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza: "Es un..."

La salida confirmada de Hernán Barcos de Alianza Lima causó gran revuelo entre los hinchas y las personas allegadas al fútbol nacional. Es por eso que Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, fue consultado sobre la decisión que tomó el cuadro blanquiazul al no renovarle al 'Pirata'. Su respuesta fue rotunda y contundente.

Jean Ferrari dio firme comentario sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

En conversación con el periodista 'Tigrillo' Navarro, Jean Ferrari fue consultado si él, como exadministrador de Universitario, habría permitido que Barcos no continúe en Alianza. "¿Se te habría escapado un jugador como Barcos o lo habrías dejado ir?", señaló.

Ante esta pregunta, Ferrari, fiel a su estilo y rotundo, comentó que es un tema muy complicado de opinar, por lo que prefirió no decir absolutamente nada al respecto.

"Es un tema sensible, un tema sensible para la institución. Opinar sobre ese tema. Prefiero evitarlo porque cualquier cosa que pueda decir, puede ser malinterpretada. Hoy no tengo camiseta de ningún club", afirmó.

"Yo soy hincha de Universitario, pero eso no significa que las decisiones no tengan que ser objetivas. La decisión de tener relación con Alianza Lima, Sporting Cristal y demás equipos de provincia tiene que ser exactamente la misma. Soy muy claro en esto. Llevo 35 años en esto", concluyó.

De la misma forma, Jean Ferrari dejó en claro que, como Director General de la FPF, no puede tener malas relaciones con los clubes que disputan la Liga 1, a pesar de su pasado en Universitario. Por eso, prefiere evitar entrar en discusiones o abordar temas sensibles que puedan generar morbo entre los hinchas.

Hernán Barcos no seguirá en Alianza y FC Cajamarca lo quiere fichar

Hernán Barcos no fue renovado en Alianza Lima de cara a la temporada 2026 debido a temas deportivos, ya que no se encontraba en los planes de Franco Navarro para evitar el tetracampeonato de Universitario.

Ahora, su futuro está muy cerca de concretarse, debido a que FBC Cajamarca ha puesto su mirada en el delantero argentino, y el jugador ya se reunió con los dirigentes para acordar el fichaje.