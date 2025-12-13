0
EN VIVO
Racing vs Estudiantes HOY por la final del Clausura 2025

Alianza Lima dejó un potente mensaje tras ganar dos finales a Universitario: "Volvió a..."

Alianza Lima no dejó pasar la oportunidad para dar un rotundo mensaje tras vencer dos veces a Universitario en las dos últimas finales de la Liga Femenina.

Luis Blancas
Alianza Lima y su fuerte mensaje tras ganar dos veces a Universitario en la gran final de la Liga Femenina
Alianza Lima y su fuerte mensaje tras ganar dos veces a Universitario en la gran final de la Liga Femenina | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima venció 5-3 a Universitario de Deportes en la gran final de la Liga Femenina 2025, consagrándose bicampeonas nacionales tras derrotar dos veces consecutivas a las cremas en el 2024 y en esta temporada. Después de este logro, el equipo blanquiazul salió al frente para transmitir un contundente mensaje sobre este momento de hegemonía.

Alianza Lima venció a Universitario y se consagró bicampeón de la Liga Femenina

PUEDES VER: ¡Bicampeonas! Alianza Lima superó 5-3 a Universitario y levantó el título de la Liga Femenina

Alianza Lima y su fuerte mensaje tras ganar dos veces a Universitario en la gran final de la Liga Femenina

Alianza utilizó sus redes sociales para dejar en claro que es un cuadro bicampeón, pero sobre todo, venció dos veces a su clásico rival, Universitario, para llegar a este gran momento.

"Con un resultado global de 5-3, Alianza Lima Femenino volvió a imponerse en la final ante Universitario y reafirmó su grandeza. Con corazón, jerarquía y aliancismo puro para seguir escribiendo la historia. Gracias a nuestra hinchada que nos acompañó de inicio a fin y nunca dejó de creer", afirmaron.

alianza lima liga femenina

Alianza Lima dio rotundo mensaje luego de ganar dos veces consecutivas a Universitario en la gran final de la Liga Femenina en 2024 y 2025.

De esa forma, la escuadra blanquiazul recuerda que se coronaron campeonas nacionales en el 2024 al vencer a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Es importante mencionar que en esa ocasión el resultado global fue de 5-1.

Con la obtención del título nacional en el 2025, Alianza Lima consigue su cuarto campeonato de la Liga Femenina de la FPF, ya que anteriormente lo ganó en el 2021, 2022 y el recordado 2024.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¡Bicampeonas! Alianza Lima superó 5-3 a Universitario y levantó el título de la Liga Femenina

  2. Universitario no responde oferta de Millonarios por Ureña y volante toma firme decisión: "Se desgastó"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano