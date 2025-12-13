Alianza Lima dejó un potente mensaje tras ganar dos finales a Universitario: "Volvió a..."

Alianza Lima venció 5-3 a Universitario de Deportes en la gran final de la Liga Femenina 2025, consagrándose bicampeonas nacionales tras derrotar dos veces consecutivas a las cremas en el 2024 y en esta temporada. Después de este logro, el equipo blanquiazul salió al frente para transmitir un contundente mensaje sobre este momento de hegemonía.

Alianza Lima y su fuerte mensaje tras ganar dos veces a Universitario en la gran final de la Liga Femenina

Alianza utilizó sus redes sociales para dejar en claro que es un cuadro bicampeón, pero sobre todo, venció dos veces a su clásico rival, Universitario, para llegar a este gran momento.

"Con un resultado global de 5-3, Alianza Lima Femenino volvió a imponerse en la final ante Universitario y reafirmó su grandeza. Con corazón, jerarquía y aliancismo puro para seguir escribiendo la historia. Gracias a nuestra hinchada que nos acompañó de inicio a fin y nunca dejó de creer", afirmaron.

De esa forma, la escuadra blanquiazul recuerda que se coronaron campeonas nacionales en el 2024 al vencer a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva. Es importante mencionar que en esa ocasión el resultado global fue de 5-1.

Con la obtención del título nacional en el 2025, Alianza Lima consigue su cuarto campeonato de la Liga Femenina de la FPF, ya que anteriormente lo ganó en el 2021, 2022 y el recordado 2024.