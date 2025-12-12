¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza y qué canal transmite la final de la Liga Femenina?

Universitario de Deportes jugará contra Alianza Lima el domingo 14 de noviembre de 2025 por el duelo de vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025 desde la Villa Deportiva de Universitario (VIDU). Por ello, te brindamos todos los detalles del encuentro para que sepas en qué horario y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico femenino.

¿A qué hora juega Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la final de la Liga Femenina?

Si deseas presenciar la gran final del fútbol femenino y sintonizar el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por el duelo de vuelta de la Liga Femenina 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario de Deportes vs Alianza Lima por Liga Femenina?

El encuentro de vuelta por la gran final de la Liga Femenina 2025 entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima contará con la transmisión EN VIVO por la señal de Movistar Deportes. Por su parte, si deseas verlo de forma ONLINE, podrá ser sintonizado por streaming mediante América TVGO y Movistar Play.

Universitario vs Alianza Lima: Previa de la final de la Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes llega al encuentro contra Alianza Lima como el ganador del Torneo Clausura que deberá enfrentar al del Apertura. Además, tiene que reponerse de la derrota por 3-1 sufrida en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Con el gol de Catalina Usme, el equipo femenino de Universitario tiene la oportunidad de lograr una remontada histórica que les permita ganar el título nacional del 2025.

Sin embargo, la delegación de Alianza Lima llega a este partido con una gran ventaja, la cual han obtenido gracias a los goles de Silvani Oliveira, Sandy Dorador y Grace Cagnina.

El equipo femenino íntimo tiene que esperar para saber si Adriana Lucar, su goleadora, estará en óptimas condiciones para disputar el encuentro de la gran final de la Liga Femenina 2025.