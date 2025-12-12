Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la final de la Liga Femenina: hora, dónde ver y apuestas

El momento de la verdad. Universitario recibirá en Vidu a Alianza Lima por la vuelta de la final de la Liga Femenina 2025. El clásico, dónde las blanquiazules tienen la ventaja tras ganar 3-1 en Matute, iniciará a las 3:00 p.m. (en Perú) y será transmitido en vivo por América TV y Movistar Deportes.

No hay margen de error. Universitario dominó en Matute, pero no estuvo fino para cristalizar las ocasiones de gol que generó y dejó dudas en la defensa, que fueron aprovechados por Alianza Lima.

Ahora, el cuadro liderado por Andrés Usme tiene la misión de remontar el 3-1 y quedarse con el título de la Liga Femenina. El estratega de las 'Leonas' deberá buscar alternativas para reemplazar a Fabiola Herrera, quien es baja por expulsión.

Universitario se alista para la final de la Liga Femenina.

También veremos si el entrenador mantiene su sistema de juego o apuesta por una formación ofensiva. Alondra Vilchez, Campos, Canales, Gherson y Espejo, son jugadores que pueden ingresar al once titular.

Alianza Lima, por su parte, quiere celebrar en la casa de Universitario. A pesar de las bajas, las actuales campeonas se impusieron y lograron una ventaja de tres goles.

Ahora, saben que deben realizar un juego inteligente para aprovechar los espacios defensivos que dejará Universitario para asegurar el bicampeonato. José Letelier no podrá contar con Sandy Dorador, quien fue expulsada.

La grata noticia para Alianza es el regreso de Adriana Lúcar a la convocatoria. La delantera se recuperó de su lesión y será la principal carta de gol de las 'íntimas'.

¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima?

México y Costa Rica: 14.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil: 17.00 horas.

¿Dónde ver Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino EN VIVO?

La transmisión de la final Universitario vs. Alianza Lima femenino será mediante la señal EN VIVO de América TV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente ONLINE GRATIS vía América TVGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

Universitario vs. Alianza Lima por la final de la Liga Femenina: apuestas

Apuestas Universitario Empate Alianza Lima Betano 1.72 3.60 3.95 1xBet 1.70 3.62 4.23 CoolBet 1.82 3.90 3.40 DoradoBet 1.76 3.66 4.00

Universitario vs. Alianza Lima femenino: últimos resultados

07.12.25 | Alianza Lima 3-1 Universitario

15.11.25 | Alianza Lima 1-1 Universitario

09.11.25 | Universitario 0-0 Alianza Lima

14.09.25 | Universitario 1-2 Alianza Lima

22.06.25 | Universitario 0-2 Alianza Lima

Universitario vs. Alianza Lima femenino: Posible alineación

Alineación de Universitario femenino: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Castañeda, Scarleth Flores; Arévalo, Catalina Usme; Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde, Alondra Vilchez y Karen Páez.

Alineación de Alianza Lima femenino: Maryori Sánchez; Grace Cagnina, Molina, Alisson Reyes, Allison Azabache, Flores, Marques; Silvani Oliveira, Sashenka Porras, Heidy Padilla y Adriana Lúcar.