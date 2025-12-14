Franco Velazco anunció que iniciarán acciones legales por los hechos ocurridos en la final femenina

Universitario de Deportes perdió la final de la Liga Femenina ante su clásico rival, Alianza Lima. No obstante, el resultado y la coronación de las blanquiazules se vio opacado por los incidentes que se produjeron en la VIDU tras problemas con la organización de los cremas. Tras las críticas recibidas, Franco Velazco decidió romper su silencio dejando un mensaje acusando a la delegación blanquiazul y anunciando medidas legales.

Franco Velazco rompe el silencio por críticas tras la final ante Alianza Lima Femenino

Mediante sus redes sociales, el administrador de Universitario, Franco Velazco, decidió responder a las críticas que se originaron por los problemas en la organización de la final disputar en las instalaciones de la VIDU y sobre todo por el comunicado que brindó Alianza Lima acusando actos de violencia contras su delegación.

Ante ello, Velazco no dudó en asegurar que este compromiso transcendental se llevó a cabo sin hechos violentos y se vio reflejado en la coronación de las blanquiazules. No obstante, acusó directamente a la jefa de equipo de Alianza Lima, Sisy Quiroz, y su seguridad de generar actos perjudiciales a este evento.

Franco Velazco se pronunció y arremetió contra la delegación de Alianza Lima Femenino.

"Los únicos actos de violencia fueron provocados intencionalmente por la Sra. Sisy Quiroz, y su seguridad, cuando quiso permanecer a ras de cancha cuando no tenía autorización para hacerlo, así como las agresiones contra nuestra gerente Nancy Corzo. Basta con leer su Comunicado del 11 de diciembre de 2025, para conocer cuáles fueron las intenciones y actitud para este partido, lo que se ratifica con los videos que ponemos de conocimiento", mencionó el directivo en una parte de su pronunciamiento.

Del mismo modo, el administrador crema detalló que no existió público presente en el recinto y solo se trató de padres de familia y directivos que estuvieron ubicados en las oficinas del CAR, sin perjudicar el juego. Pese a ello, lamentó que se haya desalojado a estos invitados y arremetió contra la organización de la Liga Femenina y la FPF.

"La intención de la Sra. Quiroz era desalojar la sede y escoger las personas quienes debían de quedarse y quedarse ella en el campo de juego, situación que ninguna manera permitimos ocurra. Resulta inaceptable que la Liga Femenina y la FPF se sometan a las disposiciones y "órdenes" de la mencionada dirigente tal como ocurrió en el partido de ida de la final donde se vulneró el reglamento", acotó.

Franco Velazco anunció que Universitario tomará acciones legales

Por otro lado, Franco Velazco anunció que la directiva crema iniciará acciones legales para defender los intereses del club tras los múltiples comunicados de Alianza Lima.

"Finalmente, los permanentes comunicados en contra Universitario, ellos con la finalidad de promover sanciones en nuestro perjuicio, nos obliga también a iniciar las acciones legales por lo ocurrido en los dos partidos que conformaban la final del fútbol femenino. Tan fácil es entender y comprender que las cosas se resuelven en la cancha y punto", sentenció.