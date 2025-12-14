En Chile dan por confirmada la llegada de Ureña a Millonarios: "Se vestirá de azul"

Rodrigo Ureña ha sabido consolidarse como uno de los jugadores más importantes de Universitario de Deportes y es uno de los pilares por los que el equipo crema se consagró como campeón. Su continuidad para el 2026 está en duda y en Chile aseguran que solo es cuestión de tiempo para que el jugador sea el nuevo fichaje de Millonarios.

No solo en Perú y en Colombia están pendientes de la situación de Rodrigo Ureña. La prensa chilena también sigue de cerca el caso del destacado jugador y un reconocido portal digital reveló cómo avanza todo el proceso de la salida del popular 'Pitbull' de Universitario y qué faltaría para concretar su incorporación a Millonarios.

Prensa chilena da por seguro el fichaje de Ureña a Millonarios

En Chile saben de la importancia de un histórico club como Millonarios y que esto podría significar una mejoría en la carrera de Rodrigo Ureña, por lo que también están ilusionados con su llegada al fútbol colombiano tras consagrarse como tricampeón en la Liga 1 con Universitario.

El portal Redgol aseguró que "Rodrigo Ureña se vestirá de Azul" y que esto se daría principalmente por los problemas que tuvo con el equipo peruano al perder la titularidad y dejarlo en la banca de suplentes por mucho tiempo mientras Fossati era DT.

Prensa chilena asegura que Ureña será jugador de Millonarios.

"Pese a tener contrato hasta fines de 2026, Rodrigo Ureña parece querer salir del club limeño, sobre todo por un castigo sufrido durante el año, que sigue siendo inexplicable para él", sostuvieron sobre la suplencia que sufrió en la temporada 2025.

Junto a ello, también destacaron la información revelada por el periodista peruano Gustavo Peralta, quien mantiene informado a la hinchada crema sobre la situación de Rodrigo Ureña con Universitario y Millonarios.