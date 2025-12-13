Rodrigo Ureña a un paso de definir su futuro entre Universitario o Millonarios: "Está convencido"

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores de Universitario de Deportes que mejor rendimiento ha tenido en el 2025. Es por eso que diversos clubes se interesaron en el volante chileno, y uno de ellos es Millonarios, que avanza en su lucha por ficharlo de cara a la temporada 2026 del fútbol colombiano.

Universitario inició conversaciones con Millonarios por fichaje de Rodrigo Ureña

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Universitario ya tiene comunicación con Millonarios por el fichaje de Rodrigo Ureña y todo podría definirse en cuestión de horas.

"Ya hay comunicación entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien. Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, está convencido de fichar al volante chileno", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Universitario recibió oferta de Millonarios por el pase de Rodrigo Ureña.

Además, el director deportivo del equipo colombiano, Michaloutsos, quiere sí o sí al mediocampista chileno, por lo que va firme en su paso de ficharlo y dejar sin jugador a Universitario de Deportes.

Días previos a esta conversación entre clubes por Ureña, el mismo comunicador, Peralta, reveló que el volante decidió no poner dinero de su parte para completar la cláusula de salida y así permitir que Millonarios pueda ficharlo.

La decisión final de Rodrigo Ureña fue esperar a que todo se defina entre Universitario de Deportes y el cuadro colombiano, por lo que ahora esta circunstancia se ha concretado y todo dependerá de lo que logren acordar por el pase del mediocampista.

Rodrigo Ureña en Universitario 2025

Rodrigo Ureña, de 32 años, ha sido fundamental para que Universitario consiga el tricampeonato del fútbol peruano, por lo que su rendimiento ha sido clave en la disputa y consecución de victorias importantes.

En el año 2025, participó en 3 campeonatos, incluyendo la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y el Clausura. Aunque no ha anotado goles, ha sido vital para interceptar y dar pases que culminan en gol.