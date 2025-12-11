0
Alianza Lima vs Savino del Bene por Mundial de Clubes Vóley 2025

La fecha que se definirá si Rodrigo Ureña deja Universitario para jugar en Millonarios

Rodrigo Ureña fue parte fundamental del plantel de Universitario de Deportes, pero a un año de cumplir su contrato, en el club analizan su salida en este final de temporada.

Universitario recibió ofertas de Millonarios por el pase de Rodrigo Ureña.
El plantel de Universitario de Deportes para el próximo año es tratar de armar un equipo consolidado desde el DT hasta cada uno de los jugadores. Mientras se resuelve la situación de Jorge Fossati, en Ate también están trabajando en la posible salida de Rodrigo Ureña, quien despertó el interés en Millonarios de Colombia.

Tras haber conseguido el tricampeonato, el nuevo objetivo de Universitario es alcanzar el 'tetra' en el 2026 y para ello es importante que estructure un equipo competitivo para mejorar los resultados en la Copa Libertadores sin descuidar su rendimiento en el campeonato local. Si bien Rodrigo Ureña se consolidó como uno de los titulares, la posibilidad de que deje la 'U' para la siguiente temporada empieza a crecer y más aún luego de que Millonarios haya presentado la primera oferta por el jugador chileno.

Universitario define el futuro de Rodrigo Ureña para el 2026

Antes de iniciar la pretemporada, la directiva de Universitario tiene como reto concretar cuál será el equipo que conformará para buscar el tetracampeonato y otras de las bajas que tendría el equipo sería la de Rodrigo Ureña. El chileno es de interés de Millonarios de Colombia.

"Entiendo que el proyecto deportivo de Millonarios a Ureña le encanta, así me lo dijeron. Y el conocimiento del director deportivo y el técnico, le gusta mucho más. Pero la cosa es ver la negociación. Yo digo que esto de Ureña no pasa del martes que viene, se va a definir rápido si no es antes. Antes sería la única venta que ha hecho la 'U', con Ureña", señaló Gustavo Peralta en el programa L1 MAX.

Millonarios presenta oferta por Ureña a Universitario

Millonarios está en la misma situación que Universitario de Deportes y busca conocer cuál será el equipo con el que será representado en el 2026 y el periodista Gustavo Peralta reveló que la primera oferta a la cláusula de salida del jugador chileno ya ha sido propuesta. Ahora es cuando inician las negociaciones entre ambos equipos.

