Universitario y los cuatro delanteros extranjeros que pretende para buscar el tetracampeonato

Universitario de Deportes se encuentra planificando su plantel para la siguiente temporada donde buscará conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer un destacado papel en la Copa Libertadores. Por ello, están enfocados en reforzar su ataque y darle competencia a Álex Valera. En ese sentido, ya se conocen a los cuatro delanteros internacionales que pretenden para el 2026.

Universitario y los cuatro delanteros extranjeros que pretende

El periodista Gustavo Peralta señaló que la directiva merengue está analizando meticulosamente las opciones que tiene para el puesto de '9', considerando que tendrá que competir con Álex Valera. En esa línea, el comunicador reveló que la gerencia deportiva, encabezada por Álvaro Barco, ya maneja cuatro opciones.

Según indicó Peralta, se tratan de los jugadores uruguayos Abel Hernández, Gustavo Mastriani, José Neris y Agustín Rodríguez. Estos atacantes figuran en la carpeta de los merengues para poder reforzar el plante. No obstante, el periodista deportivo señaló que cada uno de ellos está en evaluación y aún no se puede hablar del estado de las negociaciones.

Video: L1 MAX

"En los últimos días, gente de la 'U' llamó para preguntar por las condiciones de Gonzalo Mastriani. La 'U' va ir con todo a por un delantero. No es el único nombre, porque también está José Neris y otro que está siendo evaluado es Agustín Rodríguez, es otro que está en carpeta. Estos nombres son los que está evaluando Álvaro Barco y no solo es el de Abel Hernández"

¿Quiénes son Gonzalo Mastriani, José Neris, Agustín Rodríguez y Abel Hernández, delanteros que interesan en Universitario?

Gonzalo Mastriani es un destacado delantero de 32 años que actualmente juega en Botafogo de Brasil cedido por Atlético Paranense. Este atacante posee un amplia trayectoria y es recordado por su paso en el fútbol europeo. Sin embargo, en esta temporada ha jugado 24 partidos, donde solo marcó un gol.

Por su parte, José Neris mantiene un gran presente en la temporada, donde se logró consolidad como el principal arma en ataque de Montevideo City, marcando 16 goles y brindando 3 asistencias en 34 partidos.

Universitario de Deportes tiene cuatro opciones para mejorar su delantera.

Agustín Rodríguez es otra de las opciones que mantienen los cremas, especialmente considerando su gran presente goleador con 18 anotaciones en CA Juventud de Uruguay, así como su mejoría en comparación con sus estadísticas en sus clubes anteriores.

Finalmente, la lista está integrada también por Abel Hernández, uno de los jugadores que más han sonado en la última temporada. El delantero es un pedido expreso del DT Jorge Fossati para mejorar su zaga ofensiva, destacando por ser el goleador de la Primera División de Uruguay con camiseta del Liverpool FC.