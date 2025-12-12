Periodista ecuatoriano dio llamativa opinión sobre Rabanal tras estar cerca de la U: "Un DT muy..."

Las próximas horas serán decisivas en Ate para conocer si finalmente Javier Rabanal será el nuevo estratega de Universitario de Deportes el 2026. La prensa de Ecuador lanzó la información de que el área deportiva tiene un fuerte interés en poder amar un proyecto con el reconocido técnico español de cara a la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Periodista ecuatoriano y su comentario sobre Javier Rabanal tras sonar como nuevo DT de Universitario

Bajo ese contexto, desde el vecino país norteño, el periodista Domingo Valencia brindó una entrevista al programa de YouTube 'Mano a Mano' y fue consultado respecto al sistema táctico que tiene el entrenador de 46 años. En tal sentido, el comunicador precisó que Rabanal se caracteriza por ser polifuncional, asimismo, hizo hincapié en sus tradicionales esquemas de juego (1-3-5-2 y 4-1-4-1).

Javier Rabanal se asoma como flamante DT de Universitario para el 2026/Composición: GLR

"Javier Rabanal es un DT muy versátil, que se adapta bien a los contextos. La mejor versión de su Independiente del Valle este año fue con un volante central, un par de interiores, dos extremos y una centro delantero. Hubo momentos donde utilizó línea de tres atrás, pero no fueron demasiados", sostuvo el hombre de prensa.

Después de eso, el periodista deportivo se refirió al gran salto que dio en su carrera Javier Rabanal, hasta su llegada a IDV. De hecho, recordó su paso por los Países Bajos donde incluso trabajó directamente con el legendario delantero del Manchester United, Ruud van Nistelrooy. Como se recuerda, el exatacante marcó toda una etapa en el fútbol neerlandés, e incluso en el Real Madrid de España.

"Javier Rabanal llegó el año pasado a Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle. Ahí da su primer paso como DT principal. Antes de llegar a Ecuador, trabajó durante mucho tiempo en Países Bajos, y llegó a ser asistente de Ruud van Nistelrooy en el PSV", añadió.

Es válido mencionar que, el entrenador español viene de marcar un récord a nivel internacional con el 'Matagigantes', puesto que llegó hasta las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana 2025. A su vez, se proclamó como campeón de la Serie A de Ecuador. Precisamente, con este título 'Los Rayados del Valle' sumaron su segunda estrella en su historia.