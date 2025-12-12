Medio ecuatoriano realizó fuerte comentario sobre el fichaje de Jairo Vélez a Alianza: "Hizo un..."

Jairo Vélez tuvo un buen paso por Universitario, por ello era uno de los jugadores que los hinchas pedían su continuidad para la próxima temporada. A pesar de que la 'U' tenía acuerdo con César Vallejo para comprar el pase del volante de 30 años, pero el futbolista decidió firmar con Alianza Lima.

La llegada de Jairo a Alianza Lima no pasó desapercibido en tierras ecuatorianas (país de origen de Vélez). Olé Ecuador resaltó que el jugador hizo un cambio entre los dos equipos más populares del Perú.

"El jugador ecuatoriano que hizo un camisetazo en Perú. Un futbolista tricolor cambió de vereda y vestirá los colores de uno de los clubes más importantes del país bicolor", expresó en sus redes sociales.

Jairo Vélez es noticia en Ecuador por su llegada a Alianza Lima.

Jairo firmó con Alianza Lima hasta el 2028. El ex Universidad Católica de Ecuador buscará consolidarse en el cuadro blanquiazul y convertirse en una alternativa en la ofensiva.

Los números de Jairo Vélez en Universitario

Jairo Vélez llegó a Universitario en el 2025. En total disputó 37 partidos con la camiseta del cuadro crema (8 en Libertadores, 14 en el Apertura y 15 en Clausura). Anotó tres goles y brindó dos asistencias en 1460 minutos en la cancha.

El valor de Jairo Vélez en el mercado de pases bajó

Según Transfermarkt, el precio de Jairo Vélez en el mercado de pases es de 600 mil euros. En el 2023, el valor del jugador alcanzó 700 mil euros (el más alto de su carrera)