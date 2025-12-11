Alianza Lima presentó a Jairo Vélez como su flamante refuerzo: "A darlo todo"

Alianza Lima quiere realizar un gran mercado de fichajes de cara a la nueva temporada de la Liga 1 2026. Es por eso que, de forma oficial, la escuadra íntima anunció la llegada de Jairo Vélez, quien se une a Matute procedente de Universitario de Deportes, su clásico rival en el fútbol peruano.

PUEDES VER: Alianza Atlético impacta el mercado y fichó a mediocampista de Alianza Lima

Jairo Vélez es anunciado de forma oficial en Alianza Lima tras su paso por Universitario de Deportes

El cuadro íntimo, en su intento por frustrar las opciones de tetracampeonato de Universitario, está reforzando su equipo y, al mismo tiempo, anunciando salidas en este mercado de pases.

Es por eso que ahora, Alianza Lima hizo oficial la llegada de Jairo Vélez a la escuadra de La Victoria. "A darlo todo por esta camiseta", fueron las contundentes palabras que se pueden leer en las redes sociales.

Alianza Lima presentó a Jairo Vélez como su flamante fichaje. Foto: Alianza Lima.

El mediocampista que se mantuvo en el cuadro merengue durante la etapa del 2025 y donde también se consagró campeón, llegó al club como préstamo con opción de compra desde César Vallejo. Sin embargo, debido a la falta de acuerdo entre el jugador y los de Ate, el ecuatoriano decidió aceptar la oferta que llegó desde La Victoria.

Si bien es cierto no hay información oficial de cuanto tiempo firmó Vélez por Alianza Lima, según manifestó Kevin Pacheco, el volante de nacionalidad ecuatoriana y peruana jugará en el club blanquiazul hasta finales de la temporada 2029.

Además, el contrato que tiene Jairo Vélez con Alianza no será en préstamo sino una compra total de su pase, por lo que tendrán la totalidad de los derechos del exfutbolista de Universitario de Deportes y así pelear en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.