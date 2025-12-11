Universitario puede dar el golpe con el fichaje de volante que pasó por la selección uruguaya

0
Universitario mira el mercado de pases y puede dar el golpe con la incorporación de volante que pasó por la selección uruguaya. Un refuerzo de lujo.

Jesús Yupanqui
Universitario mostró interés por volante que jugó en la selección uruguaya.
El mercado de pases de Universitario promete traer más de una sorpresa. Se conoció que Millonarios quiere pagar la cláusula de salida de Rodrigo Ureña. Ante ello, en la 'U' ya empiezan analizar opciones.

En el programa Hablemos de Max, Gustavo Peralta contó que la directiva crema preguntó a Montevideo City Torque por el volante uruguayo Agustín Álvarez, quien tuvo una gran temporada en La Calera de Chile.

El cuadro uruguayo es el dueño de la carta pase de Álvarez. El comunicador puntualizó que Universitario preguntó por el jugador de 24 años, más no inició conversaciones para fichaje.

"Preguntaron por él (Agustín Álvarez), no quiere decir que llega. Es como: ¿cuál son los valores del jugador?", explicó Peralta en el programa que se emite por el canal de YouTube de L1.

¿Quién es Agustín Álvarez y cómo juega?

Agustín Álvarez nació en Montevideo, Uruguay. Juega de Pivote o mediocentro, pero también puede cumplir el rol de defensa. Tiene 24 años y realizó las divisiones menores en Peñarol.

En el 2023 dejó Peñarol para firmar por Montevideo City Torque, al año siguiente dio el salto a Atlético Nacional y fue cedido a préstamo a La Calera de Chile.

Fue convocado a la selección uruguaya sub 20, donde disputó 6 partidos. Destaca por su agresividad en la marcada y capacidad para construir jugadas en ataque.

