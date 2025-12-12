Reimond Manco no se midió y lanzó rotunda opinión tras la salida de Jorge Fossati: "Es un..."

Se terminó el ciclo de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. El club hizo oficial la salida del estratega uruguayo después de la obtención del tricampeonato nacional, y ahora deberán emprender la búsqueda de su reemplazo con el objetivo del 'Tetra' en la Liga 1 2026.

Reimond Manco habló tras la salida de Jorge Fossati de Universitario

Reimond Manco, exfutbolista peruano se pronunció tras la sorpresiva partida del experimentado DT en el cuadro merengue. En la reciente edición del programa de YouTube 'Juego Cruzado', admitió que el 'Nono' se marcha luego de haber cumplido a nivel deportivo en la institución, sin embargo, cuestionó algunas declaraciones del técnico sobre la interna.

Jorge Fossati dejó Universitario tras lograr el tricampeonato/Composición: GLR

"Fossati es un entrenador al que deportivamente no se le puede reclamar nada, pero no ha quedado bien al exponer públicamente lo que no se estaba manejando bien en la relación entre él y la directiva de Universitario. No queda bien y no tiene necesidad de hacer eso", manifestó Manco.

De igual manera, Manco sostuvo que según su punto de vista, el exestratega de la 'U' debió haber comunicado su decisión final públicamente. "Yo pienso que él (Jorge Fossati) ha tenido que salir a hablar para decir voy o no voy a continuar", agregó.

Jorge Fossati ganó dos títulos con Universitario

El DT uruguayo se va de Universitario tras haber ganado los títulos del 2023 y 2025. El primero será muy recordado pues los cremas tenían una sequía de no salir campeones en los últimos años, mientras que el segundo fue sumamente clave post obtención del bicampeonato nacional.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con Universitario este 2025?

Durante la temporada 2025, Fossati Lurachi dirigió de manera oficial 32 duelos en el ámbito local e internacional, de los cuales registra 19 victorias, 5 derrotas y 8 empates.