0

Reimond Manco no se midió y lanzó rotunda opinión tras la salida de Jorge Fossati: "Es un..."

El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser técnico de Universitario a finales del 2025. Ante ello, el exjotita dejó un potente comentario que sorprendió a hinchas.

Solange Banchon
Reimond Manco se pronunció tras la salida de Jorge Fossati de Universitario
Reimond Manco se pronunció tras la salida de Jorge Fossati de Universitario | Denganche/Composición: Líbero
COMPARTIR

Se terminó el ciclo de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. El club hizo oficial la salida del estratega uruguayo después de la obtención del tricampeonato nacional, y ahora deberán emprender la búsqueda de su reemplazo con el objetivo del 'Tetra' en la Liga 1 2026.

Universitario mostró interés por volante que jugó en la selección uruguaya.

PUEDES VER: Universitario puede dar el golpe con el fichaje de volante que pasó por la selección uruguaya

Reimond Manco habló tras la salida de Jorge Fossati de Universitario

Reimond Manco, exfutbolista peruano se pronunció tras la sorpresiva partida del experimentado DT en el cuadro merengue. En la reciente edición del programa de YouTube 'Juego Cruzado', admitió que el 'Nono' se marcha luego de haber cumplido a nivel deportivo en la institución, sin embargo, cuestionó algunas declaraciones del técnico sobre la interna.

Jorge Fossati

Jorge Fossati dejó Universitario tras lograr el tricampeonato/Composición: GLR

"Fossati es un entrenador al que deportivamente no se le puede reclamar nada, pero no ha quedado bien al exponer públicamente lo que no se estaba manejando bien en la relación entre él y la directiva de Universitario. No queda bien y no tiene necesidad de hacer eso", manifestó Manco.

De igual manera, Manco sostuvo que según su punto de vista, el exestratega de la 'U' debió haber comunicado su decisión final públicamente. "Yo pienso que él (Jorge Fossati) ha tenido que salir a hablar para decir voy o no voy a continuar", agregó.

Jorge Fossati ganó dos títulos con Universitario

El DT uruguayo se va de Universitario tras haber ganado los títulos del 2023 y 2025. El primero será muy recordado pues los cremas tenían una sequía de no salir campeones en los últimos años, mientras que el segundo fue sumamente clave post obtención del bicampeonato nacional.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con Universitario este 2025?

Durante la temporada 2025, Fossati Lurachi dirigió de manera oficial 32 duelos en el ámbito local e internacional, de los cuales registra 19 victorias, 5 derrotas y 8 empates.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Universitario cerca de dar el golpe con el fichaje de Alan Cantero para 2026: "Horas claves"

  2. Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

  3. Pablo Lavandeira se aleja de Alianza y club campeón peruano lanzó oferta para ficharlo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano