Mr. Peet reveló la millonaria suma que deberá pagar Universitario por Gustavo Álvarez: "Altísimo"

Universitario de Deportes inició una meticulosa búsqueda para poder contratar a su próximo entrenador tras la salida de Jorge Fossati. En las últimas horas, ha sonado con fuerza el nombre de Gustavo Álvarez quien está buscando salir de la U de Chile y está en carpeta para los cremas. Ante ello, Mr. Peet sorprendió al revelar el millonaria suma que deberán desembolsar los cremas para contratar al técnico.

La millonaria suma que deberá pagar Universitario por Gustavo Álvarez

Durante su programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo se pronunció sobre los rumores que colocan a Gustavo Álvarez como el próximo entrenador de los cremas para la Liga 1 2026 y sorprendió al indicar que el argentino ya cuenta con ofertas concretas del fútbol peruano.

Del mismo modo, el popular Mr. Peet señaló que existe un gran bache en las negociaciones, ya que Álvarez tiene una clausula de salida de un millón de dólares, cifra que deberá pagar Universitario si desea hacerse con sus servicios. No obstante, el narrador deportivo también indicó que el técnico ya ha manifestado su deseo de dejar al cuadro chileno y existe la posibilidad de que negocie su salida por un monto menor.

Video: Madrugol

"Me dan información de que Gustavo Álvarez tiene ofertas de Perú, pero sacarlo de la U de Chile cuesta un millón de dólares. Él está haciendo todo de su parte para salir, pero quien lo quiera tendría que pagar. Tiene un conflicto, él podría negociar su salida, pero su clausula es un millón de dólares, altísimo", fue la información que compartió el comunicador.

Gustavo Álvarez conoce el sistema táctico de Universitario

El entrenador argentino no es un nombre nuevo en el mercado peruano, pues tras haber logrado títulos en Chile también sonó para la selección peruana. No obstante, hay un factor que juega a favor de Álvarez y es que suele trabajar con un esquema táctico de 3-5-2, el mismo que ha utilizado Universitario en los últimos años.

Gustavo Álvarez dirigió en la Liga 1

Gustavo Álvarez ya tiene historia en el fútbol peruano, ya que en el año 2021 arribó al Perú para asumir el liderazgo de Sport Boys, sentando así las bases para que el equipo rosado lograra clasificar a la Copa Sudamericana. Durante el 2022, también estuvo al mando de Atlético Grau y estuvo a punto de repetir la gesta.