Desde Chile revelan que DT multicampeón es opción para reemplazar a Fossati en Universitario

Universitario de Deportes nuevamente está en la incertidumbre luego de confirmarse la salida de Jorge Fossati como entrenador. Las partes no llegaron a un acuerdo para su continuidad y nuevamente deja el cargo después de obtener el título de la Liga 1. Tras ello, en Chile revelaron que un laureado técnico aparece como principal opción para dirigir a los cremas.

Luego de semanas de negociaciones, Universitario anunció la salida definitiva de Jorge Fossati como entrenador. El 'Nonno' se había consagrado como campeón nacional y fue el encargado de sentar las bases del equipo rumbo al tricampeonato. No obstante, la directiva y el estratega no llegaron a un entendimiento y se definió su salida definitiva.

DT multicampeón es opción para reemplazar a Fossati en Universitario

Los merengues están obligados a definir cuanto antes al nuevo director técnico que tomará el mando del equipo, pues la pretemporada está próxima a iniciar. En ese contexto, el medio chileno 'Bolavip Chile' reveló que uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Gustavo Álvarez.

Según el medio en mención, la salida de Fossati abrió inmediatamente el abanico de candidatos y Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile y con varios títulos en su carrera, asoma como alternativa para asumir el proyecto crema, aunque no sería el único perfil que se tiene en carpeta.

Gustavo Álvarez suena para dirigir a Universitario, según prensa chilena.

"Uno de los nombres que apareció rápidamente como opción para el conjunto peruano es el hoy entrenador de la Universidad de Chile. Los próximos días podrían ser definitivos dentro de Universitario de Perú, en el que buscará a la brevedad dar con su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026, en donde Gustavo Álvarez asoma como uno de los grandes candidatos en esta lucha", mencionaron.

Gustavo Álvarez logró títulos en el fútbol chileno

Gustavo Álvarez se ha hecho un nombre de prestigioso en tierras sureñas, luego de haberse coronado como campeón nacional en 2023 cuando dirigía en Huachipato. A la siguiente temporada dio el salto a la U de Chile, club con el que ha dejado en claro su talento como estratega y con el que consiguió los títulos de la Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025.

Gustavo Álvarez y su paso por el fútbol peruano

Álvarez no es un nombre nuevo en el fútbol peruano pues en 2021 llegó al Perú para tomar el mando de Sport Boys y sentó las bases para que el equipo rosado pueda clasificar a la Copa Sudamericana. En 2022, también dirigió a Atlético Grau y estuvo cerca de repetir la hazaña.