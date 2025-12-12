Filtran el fuerte motivo que provocó la salida de Fossati de Universitario: "Fue un detonante…"

Se oficializó la salida de Jorge Fossati como DT de Universitario tras el final de la temporada. Luego de varias semanas de negociaciones y pese a que existía un acuerdo previo, las partes no llegaron a un entendimiento ocasionando que el técnico se marche del club tras haber obtenido el tricampeonato de la Liga 1. Recientemente, se reveló el verdadero motivo que terminó ocasionando la salida del 'Nonno'.

El fuerte motivo que provocó la salida de Jorge Fossati de Universitario

La noticia de la salida de Fossati del banquillo representa un fuerte golpe para los intereses de Universitario, pues fue el técnico que sentó las bases para que el equipo pueda obtener el tricampeonato y tenía contrato para la siguiente temporada.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta, durante el programa 'L1 Radio', reveló detalles de la tensa negociaciones que sostuvieron las partes. Según indicó existió un acuerdo previo para la continuidad del estratega, sin embargo, todo cambió cuando el agente Pablo Betancourt entró en las negociaciones y el ámbito económico sufrió un cambio exorbitante para los cremas.

"Fossati antes de irse a Uruguay creía que solo faltaba un detallito para renovar, pero la presencia de Pablo Betancourt fue un detonante en la negociación, en vez de ayudar complicó las negociaciones. Cuanto entra Betancourt el tema económico se dispara y retroceden en el acuerdo, luego entran a detallar otros temas logísticos son varios puntos que desencadenaron que Fossati no esté tan contento", informó el comunicador.

Jorge Fossati y Universitario rescindieron el contrato por mutuo acuerdo

Del mismo modo, Gustavo Peralta señaló que la continuidad del 'Nonno' estaba muy complicada por la tensa relación con la directiva crema. No obstante, ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso para poder rescindir el contrato que los unía por todo el 2026. De esta forma, no habrá pago de indemnización.

"Estaba muy complicado. Una parte quería una cosa y la otra quería otra cosa. Se dio un acuerdo amistoso para acabar el vínculo, ni una parte le debe nada al otro", acotó el citado comunicador.