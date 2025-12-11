Ex Universitario remece el mercado y firma contrato con campeón de Sudamericana: "Bienvenido"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que ha tenido un sinfín de integrantes que luego se desempeñaron por diversos clubes de la Liga 1. Uno de ellos, acaba de remecer el mercado de pases 2026 al estampar su firma con club campeón de la Copa Sudamericana y se perfila a conseguir todos los objetivos del año.

Ex Universitario firmó por campeón de Copa Sudamericana

Se trata de Horacio Melgarejo, quien fue oficializado como nuevo director técnico de Cienciano del Cusco para toda la temporada 2026. El estratega viene de dirigir a ADT, pero ha tenido experiencias en diversos clubes del fútbol peruano para tener el perfil idóneo en tienda del 'Papá'.

A través de las redes sociales, Cienciano hizo oficial la contratación del exasistente técnico de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes. Horacio Melgarejo luego se desligó del estratega argentino para asumir por primera vez en su carrera profesional como director técnico en ADT este 2025.

"El Club Cienciano del Cusco anuncia de manera oficial la incorporación del profesor Horacio Melgarejo como director técnico para la temporada 2026. El estratega argentino firmó su vínculo por los próximos doce meses, con el firme propósito de conducir al ‘Papá’ hacia una gran campaña en la Copa Sudamericana y la Liga1. Su comando técnico estará conformado por Cristian Ruggeri (asistente técnico), Emmanuel García (preparador físico) y Lucas Vallarino (preparador de arqueros).", informó Cienciano en su comunicado.

Horacio Melgarejo es nuevo DT de Cienciano.

Del mismo modo, Cienciano da un breve repaso de su historial en el que destaca sus buenas actuaciones como parte del comando técnico que consiguió resultados aceptables a nivel internacional.

"El profesor Melgarejo posee un amplio conocimiento del fútbol peruano. Fue asistente técnico de Ángel Comizzo en Universitario, Deportivo Municipal y Atlético Grau, instituciones en las que obtuvo resultados destacados y participación en torneos internacionales. En el Torneo Clausura 2025, asumió por primera vez la dirección técnica en ADT, dirigiendo 17 partidos y obteniendo 7 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.", agregan.

¿En qué clubes trabajó Horacio Melgarejo?

Estos son los clubes por los que pasó Horacio Melgarejo a lo largo de su carrera profesional: