¿Manuel Barreto será el nuevo entrenador de Universitario para la temporada 2026?

Tras conseguir el tricampeonato, Universitario de Deportes ya planifica lo que será la temporada 2026 donde luchará por todos los objetivos como el título nacional de la Liga 1 y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el club anunció la salida de Jorge Fossati, generando diversas reacciones en la hinchada.

Y es que luego de haber conquistado un nuevo campeonato, y con un contrato vigente, no se llegó a un acuerdo y la historia del ‘Nono’ terminó en Ate. Ahora, la ‘U’ deberá enfocarse en buscar a un nuevo técnico que continúe con el proyecto, por lo que diversos nombres comenzaron a sonar en tienda merengue.

¿Quién será el reemplazo de Jorge Fossati en Universitario?

En medio de la lista de candidatos que comenzaron a sonar con fuerza, se mencionó a Manuel Barreto, quien estuvo a cargo de la selección peruana de manera interina recientemente. Fue en el programa PBO Campeonísimo donde el periodista Gustavo Peralta respondió si el estratega nacional es opción.

Manuel Barreto ya estuvo al frente de Universitario

“Creo que a Manuel Barreto no le cuadra en este momento nada de eso porque está metido en la Federación. El dato que le dan a ‘Puchungo' es muy bueno, pero creo que del lado de Barreto no va a valorar algo así”, dijo. De esta manera, el entrenador no volverá a dirigir a los cremas, por ahora.

Como se recuerda, el estratega nacional estuvo al frente de Universitario como técnico interino luego que Fabián Bustos dejara el plantel en pleno Torneo Apertura. Junto a Piero Alva, asumió el cargo y logró importantes puntos.