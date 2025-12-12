- Hoy:
Universitario: ¿Quién es Javier Rabanal, sistema táctico y cómo juegan sus equipos?
En Ecuador revelan que Universitario eligió a Javier Rabanal como reemplazo de Jorge Fossati para ser el entrenador en la temporada 2026.
Finalmente, Jorge Fossati no siguió en Universitario de Deportes para luchar por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores 2026, generando diversas reacciones en los hinchas. La directiva crema tiene como primera tarea elegir al nuevo entrenador y así planificar lo que será la temporada 2026.
La búsqueda del nuevo técnico de la ‘U’ genera mucha expectativa, por tratarse del vigente tricampeón y principal candidato para conquistar el título nacional del próximo año. En medio de esta situación, desde Ecuador sostienen que el club merengue ya tiene como primera opción a Javier Rabanal.
¿Quién es Javier Rabanal, posible técnico de Universitario de Deportes?
Javier Rabanal es un entrenador español de 46 años que viene de coronarse campeón en Ecuador con Independiente del Valle. Llegó a dicho país a inicios del 2024 para hacerse cargo de las divisiones menores de ‘El Negriazul’, pero el buen rendimiento de su plantel permitió que ascienda como técnico del primer equipo.
Javier Rabanal puede llegar a Universitario
Sobre su sistema de juego, el que prefiere es el 3-5-2, pues le permite equilibrio entre defensa y ataque, buscando la presión alta y recuperación del balón. Este esquema es el ya conocido por la ‘U’, que inició con Jorge Fossati, continuó con Fabián Bustos y ha logrado importantes resultados.
La trayectoria del estratega español inició en 1998 dirigiendo fútbol femenino en categorías regionales en España. Llegó a Willem II de los Países Bajos en 2019 donde fue técnico del equipo Sub 19. Entre los años 2022 y 2023 fue parte del cuerpo técnico de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven, logrando la Copa y la Supercopa de los Países Bajos, lo que fortaleció su visión táctica.
Su carrera como entrenador siguió en Ecuador con el equipo de Independiente Juniors, consiguiendo el cuarto puesto en la serie B del 2024. Ascendió al primer equipo de Independiente del Valle, consiguiendo buenos resultados como el campeonato nacional y las semifinales de la Copa Sudamericana.
