Mauro Cantoro dio fuerte comentario sobre la salida de Jorge Fossati: "Que se..."

La historia de Jorge Fossati en Universitario se terminó tras lograr el tricampeonato de la Liga 1. Un final que llegó entre la incertidumbre de los hinchas cremas por conocer la planificación de la próxima temporada donde lucharán por el ‘Tetra’ y llegar lejos en la Copa Libertadores.

En ese contexto, el exfutbolista Mauro Cantoro se pronunció sobre esta situación antes de oficializarse la salida del estratega uruguayo. Fue en el programa ‘Desmarcados’ donde conversó sobre el tema que fue tendencia recientemente luego de haber conseguido el objetivo en octubre.

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Jorge Fossati?

“Por logros o por lo que fuiste en el club, no puedes nunca querer ser más que el club, no existe. Y te digo la verdad, si viene Gareca, bueno, será un cambio para mejor o los que vi que podían ser. El que es realmente hincha, de corazón, que quiere la camiseta, que quiere al club, está molesto con Jorge Fossati”, dijo.

En esa línea, explicó que la salida del entrenador uruguayo no tendrá el mismo peso que la no continuidad de un futbolista. Asimismo, recordó que cuando pasó esta situación la primera vez, llegó Fabián Bustos, quien logró mantener el esquema de juego del equipo y sacarlo campeón.

“Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo: lo menos grave que le puede pasar a la 'U' es que se vaya Fossati, sí otros jugadores. Aparte, quedó demostrado: el que vino (Fabián Bustos) ganó, igual o mejor que él. Encima leo que está la posibilidad de que venga Gareca o Gustavo Álvarez, estás igual de igual o mejores entrenadores”, agregó.