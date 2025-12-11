¡Lo último! Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario tras lograr el tricampeonato

Jorge Fossati no llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes para su continuidad como director técnico de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Por lo tanto, el entrenador se separa del equipo crema en medio de una extensa serie de conversaciones entre la administración y el entorno del uruguayo.

Jorge Fossati no es más DT de Universitario de Deportes

Días previos a esta decisión que pone fin a la continuidad de Fossati en Universitario, la administración tomó una clara postura. Estaban cansados de que las conversaciones para llegar a un acuerdo se alargaran más de lo deseado. Querían que el famoso 'Nono' respetara su contrato actual.

Sin embargo, el 11 de noviembre, en horas de la noche, Gustavo Peralta reveló a través de sus redes sociales que Jorge Fossati no seguirá en la escuadra merengue debido a la falta de consenso para su continuidad.

Jorge Fossati no seguirá en Universitario de Deportes tras dos temporadas en donde se coronó campeón nacional. Foto: AFP

El exentrenador de la selección peruana se retira de Universitario de Deportes después de conseguir dos títulos nacionales en el 2023 frente a Alianza Lima y de manera directa en el 2025.

Además, esta es la segunda vez que Fossati deja a la escuadra merengue, ya que antes de que empiece la temporada 2024 de la Liga 1, el estratega de Uruguay decidió firmar por la Bicolor nacional y de esa forma se ejecutó su salida.

Ahora, tras muchas conversaciones, Jorge Fossati vuelve a dejar a Universitario de Deportes antes de que comience la temporada 2026, en donde se busca conseguir el tetracampeonato. Ante ello, ahora la escuadra liderada por Franco Velazco se encuentra en búsqueda de un nuevo DT.