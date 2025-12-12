Universitario cerca de dar el golpe con el fichaje de Alan Cantero para 2026: "Horas claves"

Siguen las novedades en tienda crema. Universitario de Deportes no se quiere quedar atrás, y como actual tricampeón del fútbol peruano, los merengues ya preparan una nueva sorpresa en el mercado de pases 2026. La directiva tiene un verdadero interés en el delantero de Alianza Lima, Alan Cantero y todo hace indicar que se acerca a Ate.

PUEDES VER: Canal confirmado para el Alianza Lima vs Inter Miami con Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Universitario cerca del fichaje de Alan Cantero para la temporada 2026

Según conoció Líbero, a través del periodista Sandro Bazán, el equipo crema presentó una oferta formal por el préstamo de un año con la opción de compra a Godoy Cruz por el atacante argentino.

Como se recuerda, el 'Bodeguero' es dueño de su carta pase, y hasta la fecha se está a la espera de que los blanquiazules decidan comprar su carta pase con miras a la próxima temporada. Sumado a eso, el 'Tomba' llevará a cabo la elección de sus nuevas autoridades este 13 de diciembre y luego de definirse a la directiva, el elenco de Ate tendría su respuesta por su reciente propuesta.

"Los compadres hacen trueques. Jairo Vélez presentado en Alianza Lima. Alan Cantero cada vez más cerca de la 'U'. Horas claves", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Universitario va por el fichaje de Alan Cantero para la temporada 2026/Foto: X

El periodista también detalló que la posible llegada de Cantero a Universitario se ve viable, toda vez que Jairo Vélez, tiene casi el mismo perfil en ataque que el ex Barracas Central. Adicionalmente, el argentino vería con buenos ojos sumarse a un histórico equipo peruano que viene de ser tricampeón nacional.

¿Cómo le fue a Alan Cantero en Alianza Lima este 2025?

El futbolista de 27 años marcó 5 goles con la camiseta de Alianza Lima desde su llegada para esta temporada. Además, el ariete argentino brindó 5 asistencias de un total de 39 partidos oficiales entre la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.