Importante club argentino quiere fichar a jugador que se fue de Alianza Lima: "Se interesó"

Con el final de la temporada, en Alianza Lima se informó a la hinchada que algunos jugadores no son parte de los planes para el 2026. Uno de ellos empieza a sonar fuerte para reforzar a gigante de la liga de Argentina. Hasta último momento se habló de su permanencia en el equipo Íntimo, pero finalmente no se concretó.

Alianza Lima está en un momento de transición en busca de encontrar un equipo balanceado para afrontar el torneo nacional, así como la Copa Libertadores. Lamentablemente, un importante futbolista fue confirmado como uno de los que dejará el club y ahora su futuro estaría lejos de La Victoria.

Equipo argentino busca fichar a exjugador de Alianza Lima

Guillermo Enrique dejó Alianza Lima y ahora su nombre viene siendo vinculado con un gigante de Argentina. El destacado futbolista, que fue muy querido por la hinchada blanquiazul, despertó el interés de Talleres, equipo que fue rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025.

La salida de Guillermo Enrique en Alianza Lima se dio junto a la de Pablo Ceppelini y Hernán Barcos, quienes fueron los primeros futbolistas confirmados que no seguirán en la institución victoriana. El portal 351 Deportes señaló que Talleres tendría planeado reforzarse con el exjugador aliancista.

"Talleres va en busca de Guillermo Enrique, lateral derecho que finalizó su contrato en Alianza Lima y que su pase pertenece a GimnasiaLP. La "T" se interesó en el defensor. En Perú disputó 35 encuentros, convirtiendo un gol y una asistencia. En caso de concretarse, peleará el puesto con Augusto Schott", señalaron.

Guillermo Enrique tendría su futuro en liga argentina.

¿Cómo le fue a Guillermo Enrique en Alianza Lima?

El lateral argentino, Guillermo Enrique, jugó un total de 35 partidos en Alianza Lima, anotó un gol y dejó una asistencia como blanquiazul. A pesar de que no se pudo concretar su permanencia, pasó a la historia del club como uno de los mejores refuerzos.