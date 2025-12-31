Resultados La Tinka EN VIVO de HOY, miércoles 31 de diciembre: pozo millonario y cómo se juega

La Tinka de HOY, miércoles 31 de diciembre de 2025, se convierte en uno de los sorteos más esperados para cerrar el año, con un pozo millonario acumulado de S/ 16’034,416 que despierta la ilusión de miles de jugadores en todo el Perú. En la antesala del Año Nuevo, la expectativa por cambiar de vida con un solo boleto está más viva que nunca.

Este sorteo de La Tinka de HOY se realiza en una fecha especial, marcada por rituales, cábalas y deseos de prosperidad para el 2026. Al no haberse registrado un ganador en el sorteo anterior, el pozo continúa creciendo y se posiciona como uno de los más atractivos de las últimas semanas.

Resultados de La Tinka, miércoles 31 de diciembre de 2025

Los resultados oficiales de La Tinka de HOY, miércoles 31 de diciembre, podrán consultarse minutos después de efectuado el sorteo a través de los canales autorizados. Los participantes deberán revisar con atención sus boletos para confirmar si alguno de ellos se convierte en el nuevo millonario del país.

La Tinka del domingo 28 de diciembre: resultados

Pozo millonario: 6 - 13 - 31 - 22 - 11 - 16

Sí o Sí: 15 - 10

Boliyapa: 19

¿A qué hora se juega La Tinka HOY, miércoles 31 de diciembre 2025?

Hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, Intralot llega con La Tinka, misma que tendrá su sorteo en la víspera de Año Nuevo 2026, exactamente a las 10:50 p. m.

¿Cómo se juega La Tinka?

La Tinka se juega de forma simple:

Elige 6 números del 1 al 48 .

. Compra tu jugada en un punto autorizado, en la web o en la app.

Los sorteos se realizan miércoles y domingos .

. Si aciertas los 6 números, ganas el pozo millonario; también hay premios por 3, 4 y 5 aciertos.

Es un juego de azar y los resultados se revisan tras cada sorteo en los canales oficiales.