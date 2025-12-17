- Hoy:
Resultados La Tinka HOY, miércoles 17 de diciembre: números ganadores del Pozo Millonario
Conoce AQUÍ los últimos resultados de La Tinka HOY, miércoles 17 de diciembre, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
La Tinka está de regreso HOY, miércoles 17 de diciembre, y AQUÍ podrás conocer cuáles son los números ganadores del Pozo Millonario de 14,065,931 soles. Si quieres cotejar las bolillas seleccionadas de la 'Jugada Ganadora', 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo revisa las próximas líneas.
Resultados de La Tinka, domingo 14 de diciembre
- Pozo millonario: 19 - 37 - 50 - 27 - 35 - 14
- Sí o sí: 8
- Boliyapa: 39
¿A qué hora juega La Tinka?
El sorteo de La Tinka se transmite por América TV (Canal 4) todos los domingos y miércoles a las 10:50 p. m. ¡Anímate a participar y convierte tus sueños en realidad, podrías ser el próximo ganador!
Premios de La Tinka
La Tinka pone en juego un pozo de más de 14 millones de soles para su edición de este miércoles. Puedes participar en este sorteo, que se celebra dos veces por semana, para tentar a la suerte y ganar grandes premios.
- Sí o Sí: 50,000 soles
- 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
- 5 aciertos: 5,000 soles
- 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
- 4 aciertos: 100 soles
- 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
- 3 Aciertos: 10 soles
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Si quieres comprar tu boleto de la Tinka, entonces debes saber que, los puntos de ventas autorizados, solo podrán ofrecerte un boleto hasta las 8:50 p.m. ¡Anímate a participar, porque podrías ganar mucho dinero!
Aciertos de La Tinka
- Pozo Millonario: Se gana acertando los 6 números principales del sorteo regular.
- Sí o Sí: Si el pozo millonario no "revienta", se extraen bolillas adicionales hasta encontrar a uno o más ganadores que completen 6 aciertos con estas nuevas bolillas. El premio suele ser de 50,000 soles.
- Boliyapa: Es una bolilla adicional que permite aumentar los premios de quienes acertaron 2, 3, 4 o 5 números.
