Resultados La Tinka HOY, domingo 14 de diciembre: últimos números ganadores del Pozo Millonario

Si estás jugando esta popular lotería, entonces tienes que ingresar a esta nota, porque conocer los resultados de La Tinka HOY, domingo 15.

Roxana Aliaga
Conoce los resultados de La Tinka HOY, domingo 13 de diciembre.
Conoce los resultados de La Tinka HOY, domingo 13 de diciembre. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
La Tinka está de regreso HOY, domingo 14 de diciembre, y cuenta con un Pozo Millonario de 13'508,504 soles. Si quieres ver los resultados de la Jugada Ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

La Tinka HOY, 10 de diciembre: revisa resultados del juego

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 10 de diciembre: pozo millonario y números ganadores

¿A qué hora juega La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza a las 10:50 p.m. (hora peruana) y es transmitido por América TV (canal 4). ¡Anímate a participar y cambia tu vida! Podrías ser el próximo millonario.

Premios de La Tinka

Descubre los premios que La Tinka tiene para ti cada miércoles y domingo del año. Recuerda que el Pozo Millonario es de 13'508,504 soles.

  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles

La Tinka: ¿Cómo comprar por Internet?

Si eres ciudadano y deseas participar en La Tinka, entonces debes saber que puedes adquirir tu boleto por Internet.

  • Ingresa a este LINK
  • Luego debes recargar saldo.
  • Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
  • También puedes elegir la opción "Al Azar".
  • Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Las personas pueden comprar el boleto de La Tinka hasta las 8:50 p.m. los días de sorteo (miércoles y domingo). ¡Anímate a participar y podrías ganar el Pozo Millonario!

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

