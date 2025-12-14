Resultados La Tinka HOY, domingo 14 de diciembre: últimos números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka está de regreso HOY, domingo 14 de diciembre, y cuenta con un Pozo Millonario de 13'508,504 soles. Si quieres ver los resultados de la Jugada Ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', solo tienes que revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza a las 10:50 p.m. (hora peruana) y es transmitido por América TV (canal 4). ¡Anímate a participar y cambia tu vida! Podrías ser el próximo millonario.

Premios de La Tinka

Descubre los premios que La Tinka tiene para ti cada miércoles y domingo del año. Recuerda que el Pozo Millonario es de 13'508,504 soles.

Sí o Sí: 50,000 soles

5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles

5 aciertos: 5,000 soles

4 aciertos + Boliyapa: 500 soles

4 aciertos: 100 soles

3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles

3 Aciertos: 10 soles

La Tinka: ¿Cómo comprar por Internet?

Si eres ciudadano y deseas participar en La Tinka, entonces debes saber que puedes adquirir tu boleto por Internet.

Ingresa a este LINK

Luego debes recargar saldo.

Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.

También puedes elegir la opción "Al Azar".

Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Las personas pueden comprar el boleto de La Tinka hasta las 8:50 p.m. los días de sorteo (miércoles y domingo). ¡Anímate a participar y podrías ganar el Pozo Millonario!