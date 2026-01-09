0

Alerta de Sismate se emitió en celulares HOY, viernes 9 de enero: ¿por qué se envió el mensaje?

Celulares del país recibieron la alerta de SISMATE del Gobierno peruano que advirtió a la población ante un posible desastre. Conoce más detalles al respecto.

Angie De La Cruz
Alerta de Sismate llegó a los celulares este viernes 9 de enero.
Alerta de Sismate llegó a los celulares este viernes 9 de enero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este viernes 9 de enero, la Alerta del SISMATE advirtió a la población ante la posible ocurrencia de un desastre natural en el país. ¿Se trata de un sismo? Al promediar la 1:00 p. m., los celulares del Perú recibieron un mensaje. Conoce de qué se trata.

"Alerta por lluvias. El SENAMHI informa que, del viernes 9 al sábado 10 de enero, se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Mantente alerta a las indicaciones de las autoridades competentes. Defensa Civil, tarea de todos", informó el sistema oficial del Estado peruano.

Alerta del SISMATE

La Alerta del SISMATE advirtiendo sobre las lluvias.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envió este mensaje de texto y alerta sonora en los celulares para avisar con anticipación sobre el fenómeno climático, brindando tiempo para que los ciudadanos se pongan a salvo y apliquen medidas de autoprotección.

¿Qué se recomienda ante lluvias intensas?

Ante lluvias intensas, se recomiendan mantenerse informado a través de los avisos oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, asegurar techos, ventanas y canaletas para prevenir filtraciones, y no transitar por vías propensas a huaicos o deslizamientos.

Asimismo, se aconseja preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna y documentos importantes, desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de inundación y seguir las indicaciones de las autoridades locales para proteger la vida y reducir daños materiales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

