¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años

Como dicta la tradición desde 1962, los ciudadanos en el Perú están a la espera de que las autoridades puedan anunciar el nombre con el que se identificará el año, generando así una denominación con la que se le representará en proyectos, valores o metas que el gobierno considere clave a lo largo de los siguientes doce meses.

El presidente de la República, José Jerí y el Consejo de Ministros, son los encargados de colocarle el nombre oficial al año y además, tienen la importante tarea de evaluar que este pueda distinguir adecuadamente a la comunidad llevando a cabo una función simbólica y política relevante en el país.

Presidente José Jerí deberá gestionar denominación del año 2026 / FOTO: Presidencia del Perú

Como se sabe, apenas estamos viviendo en los primeros días del mes de enero, pero aún así sigue creciendo la expectativa alrededor del nombre que se haya determinado para el actual año en el que nos encontramos. No obstante, muchos no tienen claridad sobre este tema y es importante saber a través de qué plataforma se confirmará.

En este contexto, una vez definido, el nombre se oficializa por medio de un decreto supremo que se comparte de manera autorizada y legal en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, generalmente en estas primeras semanas del calendario.

¿Cuáles han sido los nombres oficiales de los últimos 10 años en el Perú?

A continuación te indicaremos cuál es el listado de nombres que se han ido registrando a lo largo de la última década en el país:

2016: Año de la consolidación del Mar de Grau.

2017: Año del buen servicio al ciudadano.

2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional.

2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad.

2020: Año de la universalización de la salud.

2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia.

2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.

2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo.

2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho.

2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana.

¿Ya se publicó el nombre oficial del 2026 en el Perú?

Hasta la fecha, el 2026 todavía no tiene nombre. Se espera que el anuncio se realice hasta antes de la quincena del mes de enero, pero la data aún no está asegurada.

¿Hasta cuándo rige la denominación del año 2026?

Aunque designación del nombre será formalmente compartida mediante decreto supremo y estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, aunque haya salido varios días después del inicio del año.