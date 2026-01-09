Gran obra en Lima Norte está por culminar: ciudadanos contarán con modernas pistas que mejorarán el tránsito

La Municipalidad de Lima, mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), viene desarrollando la rehabilitación integral de la avenida Túpac Amaru en Comas. Tras varios meses de trabajo, la obra en este importante tramo ya alcanzó el 82 % de avance, lo que significa que muy pronto será la inauguración.

EMAPE informó que los trabajadores se encuentran realizando labores de asfaltado, que garantizan vías seguras, duraderas y eficientes para el tránsito vehicular y peatonal en la zona. Además, elevan la calidad de vida de la población al ofrecer calles más ordenadas, limpias y seguras.

EMAPE informa que rehabilitación integral de la avenida Túpac Amaru va en 82 %.

Es importante destacar que la av. Túpac Amaru es una de las vías más importantes de Lima Norte, y conecta varios distritos principales como Comas, Carabayllo, Independencia y Los Olivos. Asimismo, muchos conductores usan sus calles en reemplazo de la Panamericana Norte, donde se concentra mayor congestionamiento en hora punta.

Por otro lado, se recalca que la intervención de la Municipalidad de Lima abarca 7.3 km, tramo comprendido entre las avenidas Naranjal y Revolución. Se incluyen asfalto, veredas, áreas verdes, señalización moderna y paraderos del Metropolitano para mejorar la fluidez y seguridad.

Además, los trabajos de EMAPE incluyen la remodelación con sembrado de 100 árboles, áreas verdes, así como las mejoras en paraderos de transporte público, incluyendo los del alimentador del Metropolitano. Cabe señalar que el objetivo principal de esta obra es reducir la congestión vehicular y mejorar la conexión en este sector de Lima Norte.

Mientras que los usuarios comentaron en redes sociales respecto a la intervención de la avenida Túpac Amaru. "¿82 %? Desde el paradero Politécnico pasando la Av. Belaunde por la pista Auxiliar y pista principal, no están hechas. ¡Hace muchos meses sigue igual!", "¿Cuándo terminarán la obra?", "¿Av. Los Incas cuándo terminarán?", indicaron.