Municipalidad de Lima anuncia la mejor noticia para vecinos de Carabayllo: se realizó limpieza en concurrida avenida
La Municipalidad de Lima realiza labores de limpieza en importante avenida en Carabayllo, lo que beneficiará a los vecinos al contar con una mejor imagen.
La avenida Trapiche es una vía de gran importancia en Lima Norte; sin embargo, desde hace años presenta un gran problema: la acumulación de basura. Esta situación ha provocado que las calles se conviertan en un foco infeccioso para la comunidad, por lo que la Municipalidad de Lima decidió tomar acción.
PUEDES VER: ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años
Personal de la institución capitalina llegó hasta la av. Trapiche en Carabayllo para realizar trabajos de limpieza integral de basura y remoción de residuos. Para estas labores se usaron maquinaria pesada, como volquetes, cargadores frontales y minicargadores, lo que facilitó las acciones en la zona.
Limpieza integral en Carabayllo brinda una mejor imagen al distrito.
La municipalidad señaló que esta importante medida se ejecutó por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y en coordinación con el Gobierno local y regional. Por otro lado, los vecinos recibieron la noticia con alegría, ya que así se previene focos infecciosos, malos olores y la proliferación de insectos y roedores que ponen en riesgo la salud pública.
Cabe señalar que la situación de la avenida Trapiche se debe al mal hábito de algunos vecinos que arrojan residuos fuera de los horarios y lugares permitidos, así como las fallas en la gestión de limpieza pública en Comas y Carabayllo; por lo que la acción de la Municipalidad de Lima es beneficiosa.
En anteriores oportunidades, durante jornadas de limpieza se han encontrado grandes cantidades de desperdicios, incluso materiales médicos usados como jeringas. Asimismo, las municipalidades mencionadas han realizado operativos para recoger toneladas de basura y desmonte acumulado en la zona.
Respecto a esta problemática en Lima Norte, se han anunciado sanciones y multas para quienes arrojen basura en la vía pública, que en algunos casos pueden alcanzar montos elevados, puesto que genera riesgos de salud pública, así como obstaculización de vías y espacios públicos, afectando la movilidad de vecinos y vehículos.
