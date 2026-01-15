- Hoy:
Pensión 65 de S/ 350: revisa el cronograma de pagos en este 2026 mediante el Banco de la Nación
Midis publicó el cronograma 2026 de pagos de Pensión 65 para que los beneficiarios sepan la fecha en la que recibirán 350 soles mediante sus cuentas de banco.
Pensión 65 es un importante programa social que otorga S/ 350 de manera bimestral a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Con el comienzo de un nuevo año, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el cronograma de pago para este 2026, con la finalidad de que los usuarios sepan en qué fecha les corresponde cobrar.
Este lunes 2 de febrero, comenzará el primer abono de la subvención económica que se entrega mediante el Banco de la Nación, agentes corresponsales y cajeros Multired, mediante una tarjeta de débito individual para cada beneficiario. Revisa el cronograma de pagos de Pensión 65:
- Pago de enero - febrero: 2 de febrero
- Pago de marzo - abril: 30 de marzo
- Pago de mayo - junio: 1 de junio
- Pago de julio - agosto: 3 de agosto
- Pago de setiembre - octubre: 5 de octubre
- Pago de noviembre - diciembre: 30 de noviembre
Midis publica el cronograma 2026 de pagos de Pensión 65.
Por otro lado, en el cronograma se establece el despliegue de las Empresas de Transporte de Valores (ETV), conocidas como "carritos y avioncitos pagadores", que realizarán la entrega del monto correspondiente desde el 11 de marzo, y llegarán a las zonas más alejadas del país.
¿Cuáles son los requisitos para postular a Pensión 65?
Para postular al programa Pensión 65, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como tener 65 años de edad o más y contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Asimismo, el solicitante no debe recibir pensión alguna proveniente del sistema público o privado.
Otro requisito clave es estar clasificado como pobre extremo según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Finalmente, se presentará la solicitud a través de la municipalidad distrital correspondiente, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos antes de su incorporación al programa.
