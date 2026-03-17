Pagos a domicilio de ONP para ÚLTIMO GRUPO de pensionistas: fechas y zonas confirmadas en marzo

Los representantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el Perú, se encuentran en la última etapa de pago a domicilio para los jubilados registrados, de acuerdo a lo que indica el cronograma autorizado para la entrega de pensiones. AQUÍ podrás enterarte qué dice la agenda.

PUEDES VER: Cronograma de pagos para el sector público de marzo 2026 en el Banco de la Nación

El pasado jueves 12 de marzo iniciaron los pagos correspondientes al mes en curso para aquellos pensionistas que se registraron en la modalidad de abono en la vivienda, por lo que es importante tener en cuenta cómo se viene desarrollando la organización escalonada del proceso.

¿Cuándo se visitará a tu zona? Las viviendas de cada uno de los beneficiarios están debidamente distribuidas por sectores en la capital, estas se reparten en Lima Sur, Lima Norte y Lima Centro. De acuerdo a la cantidad de distritos, se establecen las fechas de pago, extendiéndose en algunos casos hasta por 3 días.

Pagos de ONP se realizarán a domicilio hasta el 21 de marzo / FOTO: ONP

Cronograma de pagos a domicilio en marzo

Lima Sur: 12 y 13 de marzo: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte: 14 al 16 de marzo: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro: 17 al 19 de marzo: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda visita: 20 y 21 de marzo: Para quienes no pudieron ser ubicados en la primera programación.

¿Cuándo solicitar el pago a domicilio?

Esta solicitud para recibir el dinero en casa, puede realizarse a través de la plataforma onpvirtual.pe, deberán estar al tanto de las fechas en las se inscribieron, pues de ello dependerá que luego sean considerados en el grupo de beneficiarios bajo esta modalidad.

Si aplicas al pago a domicilio entre el 7 de marzo y el 10 de abril, entonces serás uno de los ciudadanos programados para recibir este servicio a partir del mes de mayo.

Aumento en pensiones de ONP

Más de 237 000 pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 están percibiendo un reajuste en el monto de sus pensiones desde el pasado mes de enero de 2026, se trata de un incremento de hasta S/ 100 para cada uno de los jubilados.

Se ha dado a conocer que el beneficio solo está dirigido a jubilados que cuenten con un mínimo de 20 años de aportes, así como a pensionistas por invalidez que tengan derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Canales de atención de ONP

Para cualquier emergencia o consulta, puedes comunicarte con ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1 en el horario disponible que es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.