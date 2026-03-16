ONP lo confirma: estos son los jubilados que cobran pensión a domicilio del 17 al 19 de marzo

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) autorizó el inicio de los pagos de pensión a domicilio desde el pasado jueves 12 de marzo, por lo que hasta el momento hay varios sectores de la capital que ya fueron visitadas y de esta manera, los ciudadanos recibieron el abono correspondiente de su dinero.

Desde hace varios años que esta modalidad de pago se implementó en el sistema con la finalidad que los adultos mayores con dificultades para poder moverse o que presenten algún tipo de problema de salud, no tengan que desplazarse hasta las oficinas bancarias a reclamar sus depósitos.

Pensiones a domicilio iniciaron el 12 de marzo / FOTO: ONP

La opción de pensión a domicilio facilita el cobro sin colas, asegurando la entrega directa del dinero en efectivo, y además, registrarse es totalmente gratis, por lo que mes a mes muchos de los beneficiarios tienen la oportunidad de percibir sus pagos sin la necesidad de salir de sus hogares.

Este marzo no es diferente y AQUÍ podrás revisar a detalle qué dice el cronograma oficial que se estableció desde la organización de la entidad, en el cual se señalan las fechas fijadas que seguirán los representantes de ONP para visitar cada una de las viviendas incluidas.

¿Quiénes cobran desde este martes 17 al jueves 19?

De acuerdo a lo que indican los datos de ONP, los ciudadanos que han sido programados para recibir sus pensiones entre el martes 17 y jueves 19 de marzo, son los que viven la zona de Lima Centro.

Cronograma de ONP a domicilio

Lima Sur- 12 y 13 de marzo: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte- Del 14 al 16 de marzo: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro- Del 17 al 19 de marzo: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda visita para pensión a domicilio

La información brindada por la ONP confirma que los pagos de pensiones a domicilio son del 12 al 21 de marzo. La segunda visita se realizará el próximo viernes 20 y sábado 21 de marzo, dirigida a aquellos individuos que no fueron encontrados en la primera visita.

Cronograma de pagos de pensión de ONP se está ejecutando desde el viernes 6 de marzo / FOTO: ONP

¿Cómo solicitar el pago de pensión a domicilio?