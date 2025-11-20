0

Adultos mayores de San Juan de Lurigancho podrán inscribirse a Pensión 65: revisa fecha, horario y lugar

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho compartió una buena noticia, y es que los adultos mayores del distrito podrán inscribirse al programa de Pensión 65.

Angie De La Cruz
Municipalidad de San Juan de Lurigancho permite que adultos mayores se inscriban a Pensión 65.
Municipalidad de San Juan de Lurigancho permite que adultos mayores se inscriban a Pensión 65. | Imagen: Andina
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 brinda protección social para adultos mayores vulnerables y una subvención económica de S/ 350 bimestrales. Debido a su importancia, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó que los ciudadanos elegibles podrán inscribirse al beneficio muy cerca de casa.

Mediante una publicación, la institución municipal compartió la buena noticia: las personas en situación de pobreza extrema pueden afiliarse a Pensión 65. Lo único que deben hacer es dirigirse a la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en Av. El Bosque N° 331 - Urb. Canto Grande, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Pensión 65

Iniciativa de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y Pensión 65.

Por otro lado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho precisó cuáles son los requisitos que los adultos mayores deben cumplir para acceder al beneficio y compartió la ubicación exacta mediante Google Maps. ¡Toma nota!

  • Tener 65 años o más
  • Contar con DNI
  • SISFOH vigente (pobre extremo)
  • No recibir pensión de ONP, AFP ni EsSalud
  • Si cumples, presenta la Declaración Jurada (Formulario N. 1000) debidamente llenada, con firma o huella.

Es importante destacar que Pensión 65 ofrece diversos beneficios a los usuarios, como el brindar seguridad económica en la vejez, evitando que muchos adultos mayores dependan exclusivamente de sus familias o continúen trabajando por necesidad. Además, a través de sus servicios complementarios, los beneficiarios se afilian automáticamente al Seguro Integral de Salud (SIS).

¿Cuánto es el monto de Pensión 65 en Perú?

El monto actualizado de Pensión 65 en Perú es S/ 350 cada dos meses, a partir de este año 2025, luego de un aumento de S/ 100 respecto al monto anterior, que era de S/ 250 bimestrales. Este incremento de dinero permite que los beneficiarios puedan vivir con más dignidad y seguridad.

