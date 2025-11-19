Municipalidad de San Juan de Lurigancho abre nueva convocatoria laboral: ofrece sueldo de S/ 2.500

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho compartió una buena noticia que a más de un ciudadano le genera interés: se abrió una convocatoria laboral con un sueldo atractivo. Se busca personal para el Grupo de Intervención Rápida (GIR) con un sueldo de S/ 2.500 y solo con secundaria completa.

Convocatoria de SJL para pertenecer al Grupo de Intervención Rápida.

La institución edil informó que los postulantes podrán presentarse desde este martes 18 al jueves 27 de noviembre con su curriculum vitae (CV) en Base Siglo XXI, de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. Revisa la ubicación exacta en Google Maps, mediante el siguiente enlace: https://maps.app.goo.gl/QFS4LZ1MK242Qfpz7?g_st=ic

Una de las características más atractivas de esta convocatoria en San Juan de Lurigancho es el sueldo que se ofrece, S/ 25.000 por 8 horas de trabajo, siendo personal del Grupo de Intervención Rápida. Los requisitos para postular son:

Secundaria Completa

No contar con antecedentes penales, policiales ni judiciales.

Por otro lado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho colocó en su publicación de redes: "Puntualidad en el pago, porque la seriedad nos define.", por lo que se estima que el personal clasificado durante el proceso de selección, no presentaría problemas al momento de recibir el interesante sueldo que se ofrece.

¿Qué funciones realiza el Grupo de Intervención Rápida en SJL?

Este es un grupo especializado de serenos dentro de la Subgerencia de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Algunas de sus funciones son proporcionar información y asistencia a los ciudadanos, fomentando la cercanía entre la comunidad y el cuerpo de serenazgo.

Además, brindar apoyo en situaciones de emergencias locales, como incendios u otros incidentes, colaborando con entidades como bomberos u otros organismos de respuesta. Del mismo modo, actuar con rapidez para responder a eventos delictivos o de inseguridad, reforzando el patrullaje y la disuasión en zonas con alta incidencia delincuencial. Esto se desprende de la naturaleza de un "grupo de intervención rápida".