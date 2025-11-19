- Hoy:
Corte de agua en 5 distritos de Lima este 20 de noviembre: Sedapal anuncia zonas que no contarán con servicio
Sedapal confirmó qué zonas de Lima Metropolitana sufrirán corte de agua este jueves 20 de noviembre y los horarios correspondientes en los diversos distritos.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que este jueves 20 de noviembre habrá corte de agua en 5 distritos de Lima: Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Miguel y Los Olivos. ¿Tu domicilio se verá afectado? Conoce AQUÍ las zonas afectadas y horario de suspensión de servicio.
Corte de agua en Surco este 20 de noviembre
El sector 87 de Santiago de Surco no tendrá agua potable, en un horario de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., debido a trabajos de limpieza de reservorio de Sedapal. Conoce las zonas afectadas:
- Surco: A.H. Los Girasoles de Villa, A.H. Mateo Pumacahua, A.H. Brisas de Villa, A.H. Virgen del Rosario, P.J. Santa Isabel de Villa.
- S.J.M.: A.H. Andrés A. Cáceres, A.H. Los Defensores de Lima, A.H. Las Flores de Villa, A.H. Mateo Pumacahua Sector III, A.H. Jesús Tamayo, A.H. Villa del Sur
Sedapal suspenderá servicio en San Juan de Miraflores
Por 12 horas, desde las 8:00 a. m. a 8:00 p. m., el sector 305 de San Juan de Miraflores sufrirá corte de agua potable por parte de Sedapal. Revisa las zonas afectadas:
- A.H. Sarita Colonia, P.J Villa Solidaridad III etapa Ampliación, A.H. Inca Pachacutec, P.J Mariano Melgar, A.H. Vista Alegre de Maria Auxiliadora, A.H. Manuel Scorza y Altos, A.H. ET Pacifico, A.H. República Democrática Alemana, A.H. San Francisco de Asís. A.H. Los Pinos y Ampliación, A.H. 1ro de Junio, A.H 28 de Julio.
- A.H. Dos Cruces, A.H. Virgen de Fátima A.H. Buenos Aires, Proyecto Integral "Cerro La Bala", A.H. Patrón Santiago, A.H. Manuel Scorza, A.H. Buena Vista.
Conoce si tu zona se verá afectada con el corte de agua de Sedapal.
Villa María del Triunfo sin agua este jueves 20 de noviembre
Diversos sectores de Villa María del Triunfo no contará con el servicio de agua potable este 20 de noviembre, debido a trabajos de limpieza y desinfección del Reservorio Provisional RP-19. El horario de corte es de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Sector 319- Villa El Salvador: Parque Industrial P, Agrup. Pachacamac Parcela, Urb. Pachacamac Resid. P, Asoc. de Talleristas H, Urb. El Rosal, Asoc. Malvinas, Coop. Viv. Yawar Fiesta, Parque Industrial del Cono Sur, Urb. Pachacamac, Agru. Pachacamac, Cercado, Urb. Pachacamac 4ta etapa, Agrup. Pachacámac Parcela 3
- Sector 320 - Villa El Salvador: Cercado, Cercado Sector 03 Grupo 3
- Sector 324 - Villa El Salvador: Agrup. Pachacamac Parcela 3, Agrup. Pachacamac 3ra etapa, Cercado, Urb. Pachacamac Barrio 1, Urb. Pachacamac
- Cuadrante: Av. Pachacutec, Calle 55, Calle52, Av. José C. Mariátegui, Calle 46, Av. Separadora Industrial, Av. 200 Millas, Av. Revolución, Av. Los Alamos, Av. César Vallejo, Av. Los Algarrobos, Av. Viña del Mar, Av. El Sol, Av. Central, Av. Los Ángeles.
Corte de agua en San Miguel este jueves 20 de noviembre
El sector 45 del distrito de San Miguel sufrirá corte de agua este jueves 20 de noviembre, en un horario de 9:00 a. m. a 10:00 p. m., por lo que le recomendamos que verifique si su zona está involucrada:
- Urb. Miramar, Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de Papel, Urb. Maranga 1ra etapa.
- Cuadrante: Ca. 29, Av. Libertad, Av. Rafael Escardó, Av. La Marina, Ca. Tungasuca, Ca. Carabobo, Ca. Jorge Chávez, Av. Costanera.
Sedapal cortará agua en Los Olivos
Debido a trabajos de limpieza y desinfección del Reservorio Provisional RP-19, el sector 81 de Los Olivos no contará con agua potable este 20 de noviembre, desde las 12:00 m. a 8:00 p. m.
- A.H. Mercurio Alto, A.H. Mercurio Alto Ampliación, A.H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8, A.H. Sarita Colonia, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio.
