Los Olivos se quedará SIN AGUA este 20 de noviembre: Sedapal confirma corte por 8 horas

Los vecinos de Los Olivos deberán tomar precauciones este 20 de noviembre, fecha en la que Sedapal ejecutará un corte programado de agua potable para realizar la limpieza y desinfección del Reservorio Provisional RP-19, una labor clave para garantizar la calidad del suministro en esta parte de Lima Norte.

De acuerdo con Sedapal, la suspensión del servicio se prolongará por ocho horas, por lo que recomienda almacenar agua de manera anticipada en recipientes seguros y utilizarla responsablemente durante el periodo de restricción. La empresa precisó que el corte no abarcará todo el distrito, sino únicamente a las zonas que dependen del reservorio en intervención.

Estas labores forman parte del plan de mantenimiento sanitario que Sedapal realiza periódicamente en sus reservorios para asegurar que el agua llegue en óptimas condiciones a los hogares. La empresa recordó que estas acciones son esenciales para prevenir contaminación, asegurar una adecuada calidad del recurso y mantener estándares de salubridad.

¿A qué hora será el corte de agua en Los Olivos este 20 de noviembre?

La suspensión del suministro está programada desde la 12 del mediodía hasta las 8:00 p. m. del jueves 20 de noviembre. Durante ese periodo se realizará el empalme de tubería que requiere detener temporalmente el flujo en sectores específicos del distrito.

Zonas afectadas por el corte de agua en Los Olivos

Sedapal informó que los sectores afectados corresponden a áreas próximas a las principales avenidas y puntos donde se ejecutará la obra. Para identificar si tu vivienda está incluida, te dejamos una lista completa: