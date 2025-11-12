- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
5 distritos de Lima no tendrán agua este 13 de noviembre: Sedapal confirma corte de servicio
Sedapal anuncia nuevo corte de agua este jueves 13 de noviembre en diversos distritos de Lima. Revisa AQUÍ las zonas afectadas y el horario de suspensión.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará distintos trabajos en puntos estratégicos de la capital, por lo que este jueves 13 de noviembre, 5 distritos de Lima no tendrán servicio de agua. Surco, Villa María del Triunfo, Magdalena, Rímac y Miraflores se verán afectados por esta medida.
PUEDES VER: DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: requisitos para acceder al beneficio, fecha y lugar
Corte de agua en Surco este 13 de noviembre
Desde las 5:00 a. m. a 9:00 p. m., el sector 299 del distrito de Santiago de Surco no contarán con el servicio de agua potable, debido a labores de limpieza de reservorio. La zona afecta será:
- Urb. Las Casuarinas 4ta etapa
Villa María del Triunfo no tendrá agua el 13 de noviembre
El sector 309 y 310 de Villa María del Triunfo sufrirán la suspensión del servicio, en un horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., por lo que le recomendamos que tome las precauciones del caso.
- Sector 309: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ero de Mayo.
- Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs F17, G17, F18, G18, 118, J18A H19, 119, J19, H20, 120; Asoc. Central Unificada Mzs F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; AH. Arenal Alto, A.H. EI Chasqui, Ampl. Sector Centenario; Comité 32B Mzs: U5K, U5L, USM.
Sedapal anunció corte de agua este jueves 13 de noviembre.
Sedapal cortará servicio de agua en Magdalena
Debido a la ejecución de empalme de tubería, el sector 48 de Magdalena de Mar no tendrá agua potable por 12 horas, en un horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Revisa qué zonas se verán afectadas:
- Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe
- Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto Del Campo, Av. Justo Vigil.
Corte de agua en Rímac este 13 de noviembre
El sector 203 del Rímac, no contarán con el servicio de agua potable por parte de Sedapal, por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. y las zonas afectadas:
- A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N° 03, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores.
Sedapal anuncia corte de agua en Miraflores
Debido a trabajos de ejecución de empalme de tubería, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en el sector 56 de Miraflores, desde 12:00 m. a 11:00 p. m. Las localidades afectadas serán:
- Urb. Miraflores
- Cuadrante: Av. José Larco, Malecón de la Reserva, Av. 28 de Julio, Malecón Armendáriz, Av. La Paz.
- 1
¿Se confirmó aumento del aguinaldo por Navidad 2025 al sector público? Fechas de pago y beneficiarios
- 2
5 distritos de Lima no tendrán agua este 13 de noviembre: Sedapal confirma corte de servicio
- 3
Municipalidad de Lima da excelente noticia a vecinos: inician trabajos en concurrida zona que mejorará la calidad de vida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90