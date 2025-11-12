0
5 distritos de Lima no tendrán agua este 13 de noviembre: Sedapal confirma corte de servicio

Sedapal anuncia nuevo corte de agua este jueves 13 de noviembre en diversos distritos de Lima. Revisa AQUÍ las zonas afectadas y el horario de suspensión.

Angie De La Cruz
Sedapal anuncia corte de agua este 13 de noviembre en diversos distritos de Lima.
Sedapal anuncia corte de agua este 13 de noviembre en diversos distritos de Lima. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) realizará distintos trabajos en puntos estratégicos de la capital, por lo que este jueves 13 de noviembre, 5 distritos de Lima no tendrán servicio de agua. Surco, Villa María del Triunfo, Magdalena, Rímac y Miraflores se verán afectados por esta medida.

Corte de agua en Surco este 13 de noviembre

Desde las 5:00 a. m. a 9:00 p. m., el sector 299 del distrito de Santiago de Surco no contarán con el servicio de agua potable, debido a labores de limpieza de reservorio. La zona afecta será:

  • Urb. Las Casuarinas 4ta etapa

Villa María del Triunfo no tendrá agua el 13 de noviembre

El sector 309 y 310 de Villa María del Triunfo sufrirán la suspensión del servicio, en un horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., por lo que le recomendamos que tome las precauciones del caso.

  • Sector 309: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ero de Mayo.
  • Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mzs F17, G17, F18, G18, 118, J18A H19, 119, J19, H20, 120; Asoc. Central Unificada Mzs F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; AH. Arenal Alto, A.H. EI Chasqui, Ampl. Sector Centenario; Comité 32B Mzs: U5K, U5L, USM.
Sedapal

Sedapal anunció corte de agua este jueves 13 de noviembre.

Sedapal cortará servicio de agua en Magdalena

Debido a la ejecución de empalme de tubería, el sector 48 de Magdalena de Mar no tendrá agua potable por 12 horas, en un horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Revisa qué zonas se verán afectadas:

  • Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe
  • Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto Del Campo, Av. Justo Vigil.

Corte de agua en Rímac este 13 de noviembre

El sector 203 del Rímac, no contarán con el servicio de agua potable por parte de Sedapal, por motivo de limpieza de reservorio. El horario de corte es de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. y las zonas afectadas:

  • A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N° 03, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores.

Sedapal anuncia corte de agua en Miraflores

Debido a trabajos de ejecución de empalme de tubería, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en el sector 56 de Miraflores, desde 12:00 m. a 11:00 p. m. Las localidades afectadas serán:

  • Urb. Miraflores
  • Cuadrante: Av. José Larco, Malecón de la Reserva, Av. 28 de Julio, Malecón Armendáriz, Av. La Paz.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

