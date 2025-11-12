DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: requisitos para acceder al beneficio, fecha y lugar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) lanzaron una campaña para que los ciudadanos del distrito obtengan DNI gratuito. Esta iniciativa se realizará el jueves 13 de noviembre, en Av. El Bosque N° 331 Urb. Canto Grande.

La campaña comenzará desde las 8:30 a. m. y personal de las entidades recibirán a las personas que deseen obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno. Por otro lado, se precisa que solo se atenderá a los 40 primeros asistentes, que deben pertenecer a los siguientes grupos elegibles:

Niñas y niños de 0 a 11 años

Adolescentes de 12 a 17 años

Mayores de 60 a más

Personas con discapacidad

Campaña de DNI gratis en San Juan de Lurigancho este 13 de noviembre.

Por otro lado, se precisó cuáles son los requisitos que los asistentes tienen que cumplir para acceder a este beneficio que lanzó el RENIEC y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, así como las variaciones que tendrán, según el trámite que realizarán. Te brindamos más detalles al respecto.

Si se llevará a cabo el procedimiento de renovación, los asistentes deben presentar el DNI anterior. En el caso de menores de edad, deben acudir con papá o mamá (únicos autorizados), pero si se asiste con la tía o abuela, presentar partida de nacimiento de los padres. Es importante que el adulto responsable tenga su documento de identidad correspondientemente.

Para cambio de dirección, es importante presentar recibo de agua o luz reciente. Por otro lado, la entidad municipal de SJL informó que la toma de fotografía se realizará en el mismo lugar y se recomendó al público, seguir los pasos que se indicarán con la finalidad de evitar contratiempos.