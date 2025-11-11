0
DNI gratuito este 11 y 12 de noviembre: lugares y horarios para obtener el documento SIN COSTO

En noviembre, Reniec continúa gestionando diversas campañas de entrega gratuita de DNI y entre ellas resalta esta del 11 y 12 de noviembre.

Daniela Alvarado
DNI gratis: revisa si accedes a la campaña de documento sin costo
DNI gratis: revisa si accedes a la campaña de documento sin costo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
En un esfuerzo por promover la identificación ciudadana y facilitar el acceso a los servicios públicos, la Municipalidad Distrital de Marcona, provincia de Nasca, región Ica, anunció la realización de una campaña gratuita de emisión del DNI electrónico, dirigida especialmente a los grupos poblacionales más vulnerables del distrito.

Reniec: consulta cuáles son los 14 servicios que se pueden pagar con Yape

Esta iniciativa, impulsada a través de la Subgerencia de Registro Civil, busca reducir las brechas en documentación oficial, permitiendo que más ciudadanos cuenten con un documento actualizado y seguro que les permita realizar trámites, acceder a programas sociales y participar plenamente en la vida cívica del país.

El DNI electrónico (DNIe) representa una versión moderna y segura del documento de identidad tradicional, ya que incorpora un chip que almacena información digital del ciudadano, brindando mayores beneficios en materia de seguridad y facilitando gestiones en línea. Con campañas como esta, la comuna marconense reafirma su compromiso con la inclusión social y la modernización del servicio público.

DNI gratis este 11 y 12 de noviembre/ FOTO: Municipalidad Distrital de Marcona

La jornada de atención se desarrollará los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., teniendo como punto de atención la Biblioteca Municipal de Marcona. Debido a que el número de atenciones será limitado (60), se recomienda a los vecinos acudir temprano para asegurar un turno y ser atendido.

Esta campaña incluye los siguientes requisitos:

  • Niños y adolescentes de 0 a 17 años: deberán asistir acompañados por sus padres o tutores legales y presentar su DNI físico. En caso de no contar con el documento, se aceptará una copia o fotografía nítida por ambos lados.
  • Adultos mayores de 60 años a más: podrán también acceder gratuitamente al trámite. Si desean actualizar su domicilio, deberán llevar un recibo de luz reciente.

La Municipalidad Distrital de Marcona invita a toda la población beneficiaria a participar activamente de esta importante jornada, que busca garantizar el derecho a la identidad y fortalecer el acceso equitativo a los servicios del Estado.

