Campaña de DNIe gratis este 10 y 11 de noviembre: revisa dónde será y quiénes se beneficiarán

Con el objetivo de facilitar el acceso a la identidad a los niños y adolescentes del distrito, la Municipalidad Provincial de Palpa, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), anunció el desarrollo de una campaña gratuita de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta actividad busca garantizar que todos los menores de edad cuenten con su documento de identidad actualizado, lo que les permitirá acceder a servicios públicos esenciales como salud, educación y programas sociales. La jornada se realizará en las instalaciones del municipio durante dos días consecutivos y también incluirá la entrega de DNI electrónicos (DNIe) correspondientes a campañas anteriores.

Campaña de DNI electrónico se llevará a cabo este 10 y 11 de noviembre/ FOTO: Reniec

Campaña gratuita de DNI en Palpa

La campaña de DNI gratuito se llevará a cabo los días lunes 10 y martes 11 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Palpa, ubicada en el departamento de Ica.

El horario de atención será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y se atenderá por orden de llegada. Los padres o tutores deberán acudir con sus hijos o representados, portando los documentos necesarios para el trámite correspondiente.

¿A quiénes está dirigida la campaña?

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años de edad, con el propósito de asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes del distrito cuenten con su DNI vigente o por primera vez. El trámite será totalmente gratuito, y se podrán realizar los siguientes servicios:

Inscripción por primera vez del DNI amarillo (para menores de edad).

Renovación de DNI vencido o deteriorado.

Actualización de datos personales (como fotografía, dirección o estado civil del menor).

Asimismo, el RENIEC y la municipalidad informaron que se realizará la entrega de los DNI electrónicos (DNIe) tramitados en campañas anteriores, por lo que se invita a los beneficiarios que aún no han recogido su documento a acercarse en las mismas fechas y horarios.

Requisitos para realizar el trámite

Para que el proceso sea más ágil, los padres o apoderados deberán presentar los siguientes documentos según el tipo de trámite: