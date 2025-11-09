0
Campaña de DNIe gratis este 10 y 11 de noviembre: revisa dónde será y quiénes se beneficiarán

Miles de ciudadanos en el Perú podrán acceder a esta nueva campaña de DNI sin costo gracias a una importante entidad municipal en colaboración con Reniec.

Daniela Alvarado
DNI gratis: revisa si accedes a la campaña sin costo
DNI gratis: revisa si accedes a la campaña sin costo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Con el objetivo de facilitar el acceso a la identidad a los niños y adolescentes del distrito, la Municipalidad Provincial de Palpa, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), anunció el desarrollo de una campaña gratuita de Documento Nacional de Identidad (DNI).

DNI electrónico tiene costo especial hasta fin de año

PUEDES VER: DNI electrónico 3.0 en noviembre 2025: ¿Cuál es el costo promocional para tramitarlo?

Esta actividad busca garantizar que todos los menores de edad cuenten con su documento de identidad actualizado, lo que les permitirá acceder a servicios públicos esenciales como salud, educación y programas sociales. La jornada se realizará en las instalaciones del municipio durante dos días consecutivos y también incluirá la entrega de DNI electrónicos (DNIe) correspondientes a campañas anteriores.

DNI

Campaña de DNI electrónico se llevará a cabo este 10 y 11 de noviembre/ FOTO: Reniec

Campaña gratuita de DNI en Palpa

La campaña de DNI gratuito se llevará a cabo los días lunes 10 y martes 11 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Palpa, ubicada en el departamento de Ica.

El horario de atención será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y se atenderá por orden de llegada. Los padres o tutores deberán acudir con sus hijos o representados, portando los documentos necesarios para el trámite correspondiente.

¿A quiénes está dirigida la campaña?

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años de edad, con el propósito de asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes del distrito cuenten con su DNI vigente o por primera vez. El trámite será totalmente gratuito, y se podrán realizar los siguientes servicios:

  • Inscripción por primera vez del DNI amarillo (para menores de edad).
  • Renovación de DNI vencido o deteriorado.
  • Actualización de datos personales (como fotografía, dirección o estado civil del menor).

Asimismo, el RENIEC y la municipalidad informaron que se realizará la entrega de los DNI electrónicos (DNIe) tramitados en campañas anteriores, por lo que se invita a los beneficiarios que aún no han recogido su documento a acercarse en las mismas fechas y horarios.

Requisitos para realizar el trámite

Para que el proceso sea más ágil, los padres o apoderados deberán presentar los siguientes documentos según el tipo de trámite:

  • Para menores de 0 a 16 años:
  • Acta o partida de nacimiento original o copia certificada.
  • Un recibo de servicio (agua, luz, etc.) para acreditar el domicilio.
  • Presencia del menor y del padre, madre o tutor legal.
  • Para adolescentes de 17 años:
  • DNI anterior (si corresponde).
  • Comprobante de domicilio actual.
  • Presencia del titular para la actualización de datos y fotografía.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

