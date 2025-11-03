- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
RENIEC lanza nuevas campañas para obtener DNI gratis del 4 al 19 de noviembre a nivel nacional
Conoce en qué regiones del Perú se realizarán las campañas para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites de DNI sin costo alguno y cuáles son las fechas.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa extendiendo sus campañas a cada rincón del país, para que la población obtenga el Documento Nacional de Identidad (DNI) totalmente gratis. Esta vez la iniciativa llega al interior del Perú. Revisa las regiones, fechas y trámites que estarán disponibles en este mes de noviembre 2025.
Campaña de DNI gratis a nivel nacional
Amazonas
Los ciudadanos y ciudadanas de Amazonas podrán realizar el trámite de DNI sin costo alguno del domingo 9 a miércoles 19 de noviembre. Los distritos incluidos en esta campaña son Bagua, Yamón, Chachapoyas, Asunción, Imaza, Río Santiago, entre otros. Revisa el calendario completo y los lugares disponibles:
Campaña de RENIEC llega a Amazonas por 10 días.
Ayacucho
- El martes 4 de noviembre solo se realizará trámites y entrega de DNI. Las sedes serán: Vilcas, Huaman, Tambo, Ponturco, Accomarca y Programa País.
Junín
- RENIEC pondrá a disposición trámites y registros civiles el viernes 7 de noviembre en Huancayo, Huancan yCP. Huari
Arequipa
- En las sedes de Arequipa, Alto Selva Alegre, Mega Campaña y Complejo Roosevelt, el 8 de noviembre, los pobladores podrán realizar solo trámites de DNI.
Apurímac
- El 6 de noviembre, RENIEC realizará campaña de trámites y entregas de DNI en Aymaraes, Toraya y Plaza de Armas. Mientras que el 7 de noviembre en Aymaraes, Colcabamba y Plaza de Armas.
San Martín
- RENIEC llega a San Martín este viernes 7 de noviembre, para que los ciudadanos accedan a los trámites de DNI en San Martín, Morales y Local Comunal.
Pasco
- El 7 y 8 de noviembre, en Oxapampa, Huancabamba y CP Carampayog, RENIEC atenderá trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad.
Ica
- El viernes 7 de noviembre, se habilitarán trámites y entregas de DNI en Municipalidad de Pueblo Nuevo, Municipalidad de Salas y Municipalidad de Subtanjalla.
- 8 de noviembre: Municipalidad de Los Molinos
- 9 de noviembre: Ica - Adcijei
Huánuco
- En Huánuco, RENIEC realizará solo trámites de DNI
- 6 de noviembre: Ambo, San Rafael CP Ayancocha Alta
- 7 de noviembre: Ambo, San Rafael CP San Joaquín
- 8 de noviembre: Ambo, San Rafael Tambo Matihuaca y Huamalies, Monzón Tambo Corvinilla Baja
- 9 de noviembre: Ambo, San Rafael
Ucayali
- Ciudadanos de Ucayali llevarán a cabo trámites y entregas de DNI. Revisa las fechas:
- 8 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Los Cedros
- 9 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Los Olivos
- 10 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Unión Atalaya
- 11 al 13 de noviembre: Atalaya, Raimondi CP Oventeni
Cusco
- 6 de noviembre: Cusco, La Convención Megantoni
- 7 de noviembre:
- Acomayo, Sangarara Local MunicipalCanchis, Pitumarca Local Municipal Urubamba, Huayllabamba Local Municipal Cusco, La Convención Megantoni
- 8 de noviembre: Cusco, La Convención Megantoni
- 9 de noviembre:
- Quispicanchi, Marcapata Local Municipal
- Cusco, La Convención Megantoni
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50