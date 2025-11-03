0
Bolívar vs Universitario de Vinto por la Liga Boliviana
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

RENIEC lanza nuevas campañas para obtener DNI gratis del 4 al 19 de noviembre a nivel nacional

Conoce en qué regiones del Perú se realizarán las campañas para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites de DNI sin costo alguno y cuáles son las fechas.

Angie De La Cruz
Reniec realizará campañas a nivel nacional para que los ciudadanos obtengan DNI gratis.
Reniec realizará campañas a nivel nacional para que los ciudadanos obtengan DNI gratis.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa extendiendo sus campañas a cada rincón del país, para que la población obtenga el Documento Nacional de Identidad (DNI) totalmente gratis. Esta vez la iniciativa llega al interior del Perú. Revisa las regiones, fechas y trámites que estarán disponibles en este mes de noviembre 2025.

DNI gratis: consulta sobre el acceso al documento sin costo

Campaña de DNI gratis a nivel nacional

Amazonas

Los ciudadanos y ciudadanas de Amazonas podrán realizar el trámite de DNI sin costo alguno del domingo 9 a miércoles 19 de noviembre. Los distritos incluidos en esta campaña son Bagua, Yamón, Chachapoyas, Asunción, Imaza, Río Santiago, entre otros. Revisa el calendario completo y los lugares disponibles:

Amazonas

Campaña de RENIEC llega a Amazonas por 10 días.

Ayacucho

  • El martes 4 de noviembre solo se realizará trámites y entrega de DNI. Las sedes serán: Vilcas, Huaman, Tambo, Ponturco, Accomarca y Programa País.

Junín

  • RENIEC pondrá a disposición trámites y registros civiles el viernes 7 de noviembre en Huancayo, Huancan yCP. Huari

Arequipa

  • En las sedes de Arequipa, Alto Selva Alegre, Mega Campaña y Complejo Roosevelt, el 8 de noviembre, los pobladores podrán realizar solo trámites de DNI.

Apurímac

  • El 6 de noviembre, RENIEC realizará campaña de trámites y entregas de DNI en Aymaraes, Toraya y Plaza de Armas. Mientras que el 7 de noviembre en Aymaraes, Colcabamba y Plaza de Armas.

San Martín

  • RENIEC llega a San Martín este viernes 7 de noviembre, para que los ciudadanos accedan a los trámites de DNI en San Martín, Morales y Local Comunal.

Pasco

  • El 7 y 8 de noviembre, en Oxapampa, Huancabamba y CP Carampayog, RENIEC atenderá trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad.

Ica

  • El viernes 7 de noviembre, se habilitarán trámites y entregas de DNI en Municipalidad de Pueblo Nuevo, Municipalidad de Salas y Municipalidad de Subtanjalla.
  • 8 de noviembre: Municipalidad de Los Molinos
  • 9 de noviembre: Ica - Adcijei

Huánuco

  • En Huánuco, RENIEC realizará solo trámites de DNI
  • 6 de noviembre: Ambo, San Rafael CP Ayancocha Alta
  • 7 de noviembre: Ambo, San Rafael CP San Joaquín
  • 8 de noviembre: Ambo, San Rafael Tambo Matihuaca y Huamalies, Monzón Tambo Corvinilla Baja
  • 9 de noviembre: Ambo, San Rafael

Ucayali

  • Ciudadanos de Ucayali llevarán a cabo trámites y entregas de DNI. Revisa las fechas:
  • 8 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Los Cedros
  • 9 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Los Olivos
  • 10 de noviembre: Atalaya, Raimondi Cas. Unión Atalaya
  • 11 al 13 de noviembre: Atalaya, Raimondi CP Oventeni

Cusco

  • 6 de noviembre: Cusco, La Convención Megantoni
  • 7 de noviembre:
  • Acomayo, Sangarara Local MunicipalCanchis, Pitumarca Local Municipal Urubamba, Huayllabamba Local Municipal Cusco, La Convención Megantoni
  • 8 de noviembre: Cusco, La Convención Megantoni
  • 9 de noviembre:
  • Quispicanchi, Marcapata Local Municipal
  • Cusco, La Convención Megantoni
