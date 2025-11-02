DNIe GRATIS este 3 y 4 de noviembre: dónde será la campaña y quiénes pueden acceder

Con el objetivo de acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a las zonas más alejadas del país y facilitar el acceso a la identidad legal, la Municipalidad Distrital de Laberinto, ubicada en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, anunció una importante campaña gratuita de entrega y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta jornada forma parte de un esfuerzo conjunto entre el municipio y Reniec, orientado a promover la inclusión social y la identificación ciudadana, especialmente entre menores, adultos mayores y personas de bajos recursos. Durante la campaña se ofrecerán diversos servicios, como renovación, rectificación y entrega de documentos, y lo más destacado es que la atención será completamente gratuita para los asistentes.

¿Cuándo y dónde se realizará la campaña de DNI gratuito?

La Municipalidad Distrital de Laberinto informó que la campaña de entrega y actualización gratuita del DNI se desarrollará durante dos días consecutivos en el auditorio principal del municipio, ubicado en el mismo distrito.

Fechas: Dos días consecutivos (según el cronograma oficial municipal).

Dos días consecutivos (según el cronograma oficial municipal). Horario de atención: De 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

De 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Lugar: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Laberinto, Puerto Maldonado - Madre de Dios.

DNI gratis en Puerto Maldonado este 3 y 4 de noviembre / FOTO: Municipalidad Distrital de Laberinto.

Durante este horario, los ciudadanos podrán acercarse para realizar sus trámites de manera gratuita, con personal autorizado del Reniec y el apoyo logístico de la municipalidad.

Servicios disponibles durante la jornada

Durante la campaña se atenderán diversos tipos de trámites relacionados con el DNI, sin restricción de edad. Los servicios incluyen:

Inscripción por primera vez del DNI (para niños, adolescentes o adultos que aún no cuenten con el documento).

Renovación del DNI (para todas las edades, tanto DNI azul como electrónico).

Actualización de estado civil (por ejemplo, de soltero a casado o viudo).

Rectificación de domicilio en el DNI para menores de edad.

Entrega de documentos a quienes realizaron trámites en campañas anteriores.

Además, el personal brindará asesoría personalizada sobre cómo tramitar el DNI electrónico (DNIe) y sus beneficios, entre ellos la posibilidad de realizar firmas digitales, trámites en línea y una mayor seguridad en la identificación personal.

¿Quiénes pueden participar?

La campaña está abierta a toda la población del distrito de Laberinto y zonas cercanas de Puerto Maldonado, sin restricción de edad. Esto incluye:

Menores de edad que aún no cuenten con DNI.

Jóvenes y adultos que necesiten renovar su documento.

Personas mayores que deseen actualizar sus datos personales o estado civil.

Ciudadanos que no pudieron recoger su documento en campañas anteriores.

El único requisito es presentarse con los documentos de sustento necesarios según el tipo de trámite (por ejemplo, partida de nacimiento, acta de matrimonio, recibo de servicio, etc.).