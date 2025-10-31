Trámite de DNI electrónico GRATIS este 8 de noviembre: ¿Quiénes acceden a la campaña y a dónde acudir?

0
Vecinos en San Bartolo podrán acceder al nuevo evento gratuito de entrega de DNI el próximo fin de semana. ¿Cómo tramitarlo?

Con el propósito de acercar los servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a la comunidad, la Municipalidad de San Bartolo, en coordinación con el Reniec, realizará una campaña especial de trámite de DNI electrónico este sábado 8 de noviembre.

DNI electrónico tiene costo especial hasta fin de año

La jornada se desarrollará en el boulevard Mercado San Bartolo, en el horario de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., y busca facilitar el acceso al documento de identidad en sus distintas etapas de la vida, promoviendo además el uso del DNI electrónico, una herramienta moderna que permite realizar gestiones de manera más rápida, eficiente y segura.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambas instituciones por acercar los servicios de identificación a los vecinos del distrito, evitando traslados innecesarios y promoviendo la inclusión ciudadana. El DNI electrónico permite acceder a servicios digitales del Estado y realizar trámites en línea con plena validez legal.

Reniec ofrece DNI gratis en San Bartolo / FOTO: Municipalidad de San Bartolo

Servicios disponibles durante la campaña

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios que incluyen:

  • Renovación de DNI.
  • Cambio de domicilio.
  • Actualización de estado civil.
  • Actualización de fotografía.

El personal del Reniec estará presente para orientar a los vecinos en cada proceso y resolver consultas sobre los beneficios del DNI electrónico, así como los requisitos necesarios para cada trámite.

Una oportunidad para toda la comunidad

La Municipalidad de San Bartolo invita a todos los ciudadanos del distrito a participar de esta campaña y aprovechar la oportunidad de actualizar su documento de identidad sin tener que desplazarse fuera del distrito.

Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de la gestión municipal con la mejora de los servicios públicos y la atención cercana a la población.

