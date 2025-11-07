0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
Cristal vs Cienciano por la Liga 1 2025

DNI gratuito este sábado 8 de noviembre: Reniec confirma campaña en favor de vecinos

El DNI electrónico será entregado de manera gratuita este 8 de noviembre, gracias a la nueva iniciativa generada por Reniec y una importante entidad municipal.

DNI: revisa todo sobre la nueva campaña gratuita
La Municipalidad Distrital de Lurín ha anunciado una jornada especial de entrega gratuita del DNI electrónico que se realizará este sábado 8 de noviembre, dirigida exclusivamente a menores de edad. En un esfuerzo por garantizar el acceso de niños y adolescentes a su documento nacional de identidad, la campaña busca eliminar barreras económicas o de desplazamiento, facilitando un trámite clave para su inserción en diversos servicios educativos, sanitarios y de registro.

Reniec realizará campañas a nivel nacional para que los ciudadanos obtengan DNI gratis.

El evento tendrá lugar en el complejo deportivo Complejo Deportivo UPIS San José Zona E, con atención programada para los menores de 0 hasta 17 años, quienes podrán beneficiarse sin costo alguno, incluyendo así la toma de fotografía digital, la inscripción por primera vez o la renovación del DNI electrónico.

Esta iniciativa representa una oportunidad para familias del distrito que aún no han podido tramitar el documento de sus hijos, y se enmarca dentro de las campañas nacionales que promueven la inclusión y la identificación formal de la población joven.

DNI

Campaña de DNI electrónico gratuito será este 8 de noviembre en Lurín / FOTO: Municipalidad de Lurín

¿Cuándo y dónde se realizará la campaña?

  • Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
  • Horario: De 10:00 a. m. hasta las 12:30 h
  • Lugar: Complejo Deportivo UPIS San José Zona E, distrito de Lurín
  • Dirigido a: Menores de edad (0-17 años) residentes en el distrito de Lurín.

Requisitos básicos para participar

Para que el trámite se realice sin contratiempos, los padres o tutores deberán presentar los siguientes documentos:

  • Copia del DNI de la madre (o tutor) y copia del documento del menor.
  • En caso de recién nacido o inscripción por primera vez: acta de nacimiento del menor.
  • Si se requiere un cambio de domicilio para el menor: copia de un recibo reciente de agua o luz que acredite la nueva dirección.

Beneficios de tramitar el DNI electrónico

Entre los principales beneficios que ofrece el DNI electrónico están:

  • Permite a los menores quedar formalmente identificados, lo que facilita su matrícula en colegios, acceso a servicios de salud y programas sociales.
  • Al ser una versión moderna (electrónica) del DNI, ofrece mayor seguridad y la posibilidad de usos digitales cuando corresponda.
  • Participar en esta campaña gratuita elimina el costo habitual del trámite, ayudando a familias que desean regularizar la situación de sus hijos sin gastos adicionales.

Recomendaciones para el día de la campaña

  • Acude lo más temprano posible dentro del horario establecido para asegurar tu atención.
  • Lleva impresas las copias de los documentos solicitados y, de ser posible, un respaldo digital o fotocopia adicional por seguridad.
  • Considera que la atención es hasta las 12:30 p. m., por lo que llegar después de esa hora podría implicar no ser atendido.
  • Verifica la zona exacta del complejo deportivo y el acceso vehicular o de transporte público para llegar sin contratiempos.
