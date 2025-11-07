- Hoy:
DNI gratuito este sábado 8 de noviembre: Reniec confirma campaña en favor de vecinos
El DNI electrónico será entregado de manera gratuita este 8 de noviembre, gracias a la nueva iniciativa generada por Reniec y una importante entidad municipal.
La Municipalidad Distrital de Lurín ha anunciado una jornada especial de entrega gratuita del DNI electrónico que se realizará este sábado 8 de noviembre, dirigida exclusivamente a menores de edad. En un esfuerzo por garantizar el acceso de niños y adolescentes a su documento nacional de identidad, la campaña busca eliminar barreras económicas o de desplazamiento, facilitando un trámite clave para su inserción en diversos servicios educativos, sanitarios y de registro.
PUEDES VER: RENIEC lanza nuevas campañas para obtener DNI gratis del 4 al 19 de noviembre a nivel nacional
El evento tendrá lugar en el complejo deportivo Complejo Deportivo UPIS San José Zona E, con atención programada para los menores de 0 hasta 17 años, quienes podrán beneficiarse sin costo alguno, incluyendo así la toma de fotografía digital, la inscripción por primera vez o la renovación del DNI electrónico.
Esta iniciativa representa una oportunidad para familias del distrito que aún no han podido tramitar el documento de sus hijos, y se enmarca dentro de las campañas nacionales que promueven la inclusión y la identificación formal de la población joven.
Campaña de DNI electrónico gratuito será este 8 de noviembre en Lurín / FOTO: Municipalidad de Lurín
¿Cuándo y dónde se realizará la campaña?
- Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
- Horario: De 10:00 a. m. hasta las 12:30 h
- Lugar: Complejo Deportivo UPIS San José Zona E, distrito de Lurín
- Dirigido a: Menores de edad (0-17 años) residentes en el distrito de Lurín.
Requisitos básicos para participar
Para que el trámite se realice sin contratiempos, los padres o tutores deberán presentar los siguientes documentos:
- Copia del DNI de la madre (o tutor) y copia del documento del menor.
- En caso de recién nacido o inscripción por primera vez: acta de nacimiento del menor.
- Si se requiere un cambio de domicilio para el menor: copia de un recibo reciente de agua o luz que acredite la nueva dirección.
Beneficios de tramitar el DNI electrónico
Entre los principales beneficios que ofrece el DNI electrónico están:
- Permite a los menores quedar formalmente identificados, lo que facilita su matrícula en colegios, acceso a servicios de salud y programas sociales.
- Al ser una versión moderna (electrónica) del DNI, ofrece mayor seguridad y la posibilidad de usos digitales cuando corresponda.
- Participar en esta campaña gratuita elimina el costo habitual del trámite, ayudando a familias que desean regularizar la situación de sus hijos sin gastos adicionales.
Recomendaciones para el día de la campaña
- Acude lo más temprano posible dentro del horario establecido para asegurar tu atención.
- Lleva impresas las copias de los documentos solicitados y, de ser posible, un respaldo digital o fotocopia adicional por seguridad.
- Considera que la atención es hasta las 12:30 p. m., por lo que llegar después de esa hora podría implicar no ser atendido.
- Verifica la zona exacta del complejo deportivo y el acceso vehicular o de transporte público para llegar sin contratiempos.
